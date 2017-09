Le discours de la vérité, n’est pas un discours facile à tenir. Et pourtant, c’est cette voie qu’a choisie à suivre le Premier ministre Ouyahia en présentant le Plan d’action du gouvernement devant les députés et les sénateurs. Un choix qui a été exploité par certains cercles pour tirer à boulet rouge sur l’exécutif, sans pourtant avancer une quelconque autre solution pour sortir de la crise.

C’est comme si cette crise était une aubaine pour régler tous les comptes, alors que l’on pense en dernier, à sauver le plus important qui nous réunit, à savoir l’Algérie. Oui, les finances du pays ne sont pas au mieux, elles sont même très mauvaises, au point que les salaires sont aujourd’hui menacés. Les choix faits par le gouvernement n’ont pas été faciles à prendre, mais elles se sont avérées incontournables ou comme a dit le Premier ministre, ils n’ont pas été des options mais des impératifs.

Aujourd’hui, l’Algérie en est là. A affronter une crise financière très aigue et le temps presse pour parer au plus urgent et remettre le pays à flot et faire tourner son économie. Le temps n’est plus aux polémiques et aux sourires narquois. La responsabilité exige de chacun d’être à la hauteur du moment. Car, si le bateau Algérie coule, il coulera avec tous ses occupants. Les meilleurs aujourd’hui, sont ceux qui ont des alternatives et des solutions à présenter et non ceux qui se réjouissent de la situation de crise que nous connaissons.

Le peuple saura juger les uns et les autres. Et en ces moments difficiles, son jugement pèsera lourd dans l’avenir. Qui a tenté et qui s’est délecté de cette phase difficile ? Car, c’est de cela qu’il s’agit aujourd’hui. Qui a osé affronter la tempête et qui s’est réfugié à regarder les autres mettre la main à la pâte et s’échiner à sauver la barque.

Ceux qui ont fait le choix de la critique et de la polémique, tentent de nous faire croire que si nous en sommes-là, c’est à cause de la mauvaise gestion et des mauvaises décisions. Mais, ils font fi d’un point important. L’Algérie n’est pas le seul pays à connaître la crise. Le monde entier la vit de plein fouet. Grands et petits pays. La vraie question aujourd’hui, est de savoir qui saura et pourra l’en sortir et qui échouera. C’est là le fond de la question. Le reste n’est que surenchère politique.

Par Abdelmadjid Blidi