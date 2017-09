Le chômage, le malaise, puis la colère sociale…

La hausse des prix des produits de grande consommation, la dégradation du pouvoir d’achat, l’anarchie dans les circuits de distribution, la flambée de l’informel et bien d’autres carences et dérives de gestion, des conditions de vie collective, ne cessent de nourrir le marasme, les rancœurs et le désarroi. En début de semaine, à la cité Benboulaïd à l’entrée de la ville d’Arzew, une cinquantaine de jeunes chômeurs se sont rassemblés au niveau de la voie ferrée reliant Oran à Arzew, non seulement pour réclamer des emplois, mais pour dénoncer «le piston et le copinage» qui règnent en matière de recrutement. Selon bon nombre à qualification et compétences égales, c’est toujours des jeunes venus d’autres daïras, voire d’autres wilayas lointaines, qui seraient retenus par les gestionnaires d’entreprises au détriment de la main d’œuvre locale disponible. En bloquant la voie ferrée pendant des heures, les jeunes contestataires voulaient se faire entendre, espérant que leurs doléances soient prises en considération. Il peut paraître étrange, que des jeunes chômeurs puissent bloquer une voie ferrée, traversant leur quartier pour exiger leur recrutement par la SNTF. En réalité, il ne s’agit pas de la première action de protestation engagée ici par ces jeunes, qui dénoncent la détérioration de leur cadre de vie et le chômage: «Nous avons toujours interpellé les instances locales pour prendre en charge nos doléances, mais en vain…», a indiqué l’un de leurs représentants. Les autorités locales et les services de sécurité appelés en renfort, ont tenté d’apaiser la colère des jeunes manifestants. Le chef de daïra et le président de l’APC présents sur les lieux, ont multiplié les promesses de règlement des différentes situations. Des promesses qui ne reposent encore une fois, que sur la volonté des pouvoirs publics de maintenir l’ordre et le calme apparent, sur une scène sociale en ébullition. Des promesses qui ne servent, au mieux, qu’à gagner du temps, face à l’absence de véritable politique de régulation sociale et au manque de rigueur dans la gestion des affaires locales.

Par S.Benali