<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Le CHUO réserve un espace pour d’éventuelles femmes enceintes atteintes de coronavirus</span>

Trois chambres ont été réservées au niveau du service de maternité du CHU d’Oran pour l’accouchement d’éventuelles femmes atteintes du coronavirus, a-t-on appris du directeur de cet établissement de santé, Hadj Boutouaf.

Ces chambres d’isolement n’ont «fort heureusement» pas de locataires. La wilaya d’Oran n’a enregistré aucun cas de femme enceinte atteinte du virus, a indiqué à l’APS le même responsable, soulignant qu’il vaut mieux se préparer pour affronter ce genre de situation.

Pour ce qui est de l’organisation du travail, le directeur du CHUO a affirmé que son établissement, qui s’occupe des trois quarts des cas Covid 19 suspects et confirmés, continue son activité en ce qui concerne la maternité, les urgences, les services de cardiologie et de neurologie et toutes les spécialités qui revêtent un caractère d’urgence. Pour rappel, le CHU d’Oran dispose d’un service de maladies infectieuses, l’unique à Oran, avec 14 infectiologues qui ont été mobilisés dès la déclaration des premiers cas de covid19.