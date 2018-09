<span style='text-decoration: underline;'>Insalubrités a Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Le cimetière Moulay Abdelkader dans tous ses états</span>

Blors que le cimetière devrait être un endroit de quiétude où des familles s’y recueillent à la mémoire des personnes qui les ont quittées, l’état de celui de Sidi Bel-Abbès, Moulay Abdelkader, est devenu un lieu que nombre de visiteurs ne respectent plus.

A signaler tout d’abord les tenues indécentes de certaines femmes et hommes ; des pantacours ou des collants sans aucun respect pour les morts, sans oublier les éclats de rires qui viennent interrompre le silence de ce lieu sacré . A l’entrée du cimetière et plus précisément, sur la route qui mène vers la commune de Zerouala, s’est installé un marché de fruits et légumes ou l’on crie à tue-tête dès les premières heures du vendredi pour attirer foule de personnes. Des marchandises à profusion dont s’approvisionnent des gens venus se recueillir sur les tombes, couffins à la main. Un souk informel qui se mêle aux stands réservés à la vente des confiseries orientales.

Des automobilistes stationnent n’importe comment pour aller faire leurs achats hebdomadaires, des stationnements anarchiques qui bloquent l’entrée principale du cimetière et provoquant un embouteillage monstre. Ajouté à ce décor, les dizaines de Subsahariens qui font le pied de grue à l’entrée en quête d’aumônes et qui à la vue d’offrandes en nourriture font la moue…….

En se dirigeant vers les tombes, on est saisi par le laisser aller de la municipalité occupée ailleurs, par des querelles intestinales et en abandonnant ce cimetière qui pourtant est célèbre de par son mausolée de Moulay Abdelkader, l’un des premiers sages de la ville. Des tombes perdues au milieu d’herbes sauvages en l’absence de toute campagne de volontariat de défrichage du cimetière.

A l’inverse, on assiste ces dernières années à des volontariats au niveau du second cimetière de Sidi Bel-Abbès. Un certain favoritisme prévaut au niveau des cimetières de la ville encouragé par des associations qui font la part des choses entre tombes des riches et pauvres. Sans commentaire !

M.Bekkar