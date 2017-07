<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Le cinéma, l’économie et les défis à relever face à la mondialisation</span>

Dans le cadre de la dixième édition du festival international du film arabe d’Oran qui se tient dans cette ville du vingt cinq au trente et ce, du mois courant dont Mascara et Mostaganem, font passer des films pour intéresser le public au septième art.

La Direction de la culture a organisé dans l’après-midi d’avant-hier à la salle «Cheikh Hamada» de Mostaganem, une conférence portant sur le cinéma, l’économie et les défis à relever face à la mondialisation, animée par le directeur Chergui Mohamaed professeur à l’université d’Es Sénia. Tout d’abord, le conférencier expliquera que le cinéma est né à la fin du dix neuvième siècle par des physiciens dont les frères Lumière, ensuite, l’art a suivi. Cependant, aux Etats-Unis d’Amérique, au début du vingtième siècle, exactement à partir de 19*3 des juifs émigrés d’Europe, construisirent un empire cinématographique. L’intervenant cite à cet effet, Hollywood et Paramount fondés à coup de millions de dollars à l’époque, ce qui représente des milliards de dollars. C’était le capital qui dominait. Ainsi, aux USA, l’industrie cinématographique a toujours régné, mobilisant de gros investissements privés et en retour, des milliards de dollars de bénéfices sont enregistrés. Mais, si même une star porte atteinte aux valeurs et à la sécurité nationale des Etats-Unis d’Amérique, elle est automatiquement brisée selon le professeur cite des cas. Alors que chez nous, dans certains films, des moudjahidines de la grande guerre de libération nationale (1954-1962), sont montrés gauchement. En Europe, exceptionnellement en France, le cinéma créé en 1895, a toujours été surtout sur la culture. Le conférencier parlera aussi du développement du cinéma en 1910, il dira pour ne pas oublier, que les USA comptaient dix milles salles de cinéma et sont maîtres de la production. Chez nous, pour que le cinéma connaisse une vraie relance, il faudrait faire usage de la raison, de la réflexion et créer des écoles d’apprentissage des métiers du cinéma pour ne pas avoir recours aux étrangers. Ouvrir des salles et faire apprendre notamment aux jeunes, la culture du cinéma. Le professeur Chergui préconise aussi des assises nationales sur le cinéma où tous les professionnels et les amateurs du septième art donneront leurs avis et suggestions. A l’issue de ladite intervention, un riche débat s’est instauré. Certains intervenants ont condamné le cinéma de circonstance et préconisé l’ouverture du cinéma aux investisseurs privés, leur encouragement par un montage financier. Par l’image, nous faisons connaître la réalité de notre pays à l’étranger. Aussi, les faits historiques ne devront jamais être altérés en vue d’éviter à la société un dérapage.

Charef .N