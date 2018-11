<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Le cirque Amar s’ouvre au public du 5 au 17 novembre</span>

A partir de demain, et jusqu’au 17 du mois courant, le cirque Amar le Floriegio, installé au parc de loisirs et animalier « Mosta Land », à Kharouba, Mostaganem, donnera des spectacles au public. Des artistes de différentes nationalités exécuteront durant chaque spectacle quelques vingt numéros.

Pour l’histoire, le cirque Amar a été fondé, dans le courant du dix-neuvième siècle, par Ahmed Ben Amar El Gaïd, né à Bordj Bouarreridj, à l’est d’Alger, durant l’occupation de l’Algérie par la France. Tout d’abord, cet homme avait constitué un chapiteau rouge, et se déplaçait dans les localités en Kabylie, avec des danseuses et des animaux. Ainsi, Ahmed Ben Amar, expert en chevaux, se rendit en Angleterre, pour vendre des purs sang. Après ce voyage, il mit au point un spectacle coloré avec des danseuses du ventre, « les Ouleds Naïl » qu’il intitulait la grotte algérienne, et partit à la conquête de la France.

Le succès fût si complet, qu’Ahmed se mit à rêver à un immense chapiteau itinérant où évolueront fauves, danseuses et saltimbanques. Parcourant les foires à la recherche d’animaux, il rencontre un jour des ménageries lozériennes, dont M.B Bonnefoux qui venait de capturer un loup. Ahmed décida d’acquérir cette bête sanglante, pour la dresser et en faire une vedette de son spectacle. Grâce à cette rencontre, Ahmed fait la connaissance de Marie, la sœur du directeur Bonnefoux. De l’union d’Ahmed et de Marie, naquirent six enfants, dont certains perpétuent la tradition familiale. Quelques années plus tard, Ahmed conçut un spectacle inédit sans danseuses, mais avec une fosse à lions, où il fit descendre ses trois fils Ahmed, Abdellah et Mostéfa, le plus jeune dompteur du monde.

Il s’agit d’une ménagerie, qui permet au nom Amar de commencer à se faire connaître, dans diverses foires en France. A partir de 1909, le cirque Amar attire un public nombreux. Après le mort d’Ahmed Ben Amar en 1913, Marie reprit les rênes de l’entreprise, et après une interruption due à la première guerre mondiale 1914-1918, l’activité du cirque reprit, et sa notoriété s’étendit de nouveau.

L’établissement grandit dès 1926, le grand cirque et la ménagerie devinrent célèbres. Forts de leur popularité grandissante, les frères Amar prirent la route vers le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. Partout, l’accueil fut exceptionnel. La troupe continue sa tournée en Egypte, Grèce, Turquie, Bulgarie, Hongrie, Autriche, Italie avant de rejoindre Paris, couverte de gloire.

Le fils aîné comme son père, qui vécut très longtemps avec la comédienne Florelle, fut de longues années dresseur d’éléphants, omniprésent sous le chapiteau et d’une autorité reconnue de tous, il fut chargé de la direction du cirque et contribua à sa réputation. La cadet Mostéfa, surnommé « Le Colonel » donne au cirque sa popularité internationale, avant de diriger toute la troupe de son bureau des Champs Elysées à Paris. Il s’était illustré sur la piste en dompteur intrépide.

C’est Mostéfa qui décida en 1929, de faire franchir la méditerranée par bateau, à cent vingt véhicules, pour l’acheminement du matériel, la ménagerie et la troupe. Ali, le troisième frère après avoir connu la gloire comme dresseur, s’occupa des finances. Plus tard, la situation prend une autre forme et le cirque passe « à d’autres mains ». Et depuis plus de deux décennies, c’est la famille Togni, qui a les destinées du cirque, appelé aussi « Le Floriegio ». Amar, c’est le premier cirque dans le monde arabe.

Charef.N