<span style='text-decoration: underline;'>Bilan annuel 2016 des activités de la police nationale</span>:<br><span style='color:red;'>Le citoyen au centre de l’équation sécuritaire</span>

Comme de coutumes, au début de chaque année, les responsables de la police nationale de la région ouest font le bilan des différentes activités de leurs services, au niveau des 12 wilayas la composant.

C’est ainsi qu’une conférence de presse a été tenue, hier, au siège de la direction régionale de la sécurité publique, sise à Dar el Beida sous la présidence de l’inspecteur régional, commissaire divisionnaire, M. Si M’hamed Mohand Saïd, en compagnie du contrôleur-divisionnaire, chef de la sûreté de la wilaya d’Oran, Salah Nouasri et en présence des responsables des différents services régionaux de toutes les wilayas concernées.

Le bilan annuel détaillé et chiffré de l’année 2016, présenté à la presse nationale s’inscrit en droite ligne de la politique initiée par la direction nationale de la sûreté nationale (DGSN), qui met le citoyen au centre et au cœur de l’équation sécuritaire, lui offrant un service meilleur et veillant à ce qu’il n’ y ait aucun dépassement dans un respect total des droits de l’homme, comme l’a précisé l’inspecteur régional, Si M’hamed Mohand Saïd.

Les chiffres exposés font état d’une nette amélioration de la couverture sécuritaire estimée à 97 %, tant sur le plan des infrastructures, sur 134 daïras de la région, 120 sont couvertes que sur le plan des effectifs ou la norme internationale (1/300) est pratiquement assurée, puisqu’elle est de l’ordre de 1 sur 242 alors que l’élément féminin de plus en plus présent représente 11,69 % soit 4939 policières.

Avant que les responsables régionaux de la sécurité publique, de la police judiciaire et de celle des frontières ne présentent tour à tour les activités de leurs services, l’animateur de la conférence a mis l’accent sur les actions de proximité au nombre de 6295, consistant en la prise en charge des SDF, de campagnes de sensibilisation et de portes ouvertes ainsi que de visites aux établissements hospitaliers, d’éducation et de centres sociaux. L’orateur n’omettra pas de signaler que depuis la mise en service de la ligne 104, le 20 novembre 2016, 6407 appels sont parvenus à leurs services dont trois pour des enlèvements. A ce propos, seul celui de l’enfant enlevé à Tissemsilt en septembre, solutionné grâce à l’efficacité des policiers mérite d’être signalé, les deux autres relèvent plus du conflit familial entre époux, a-t-il précisé.

Ce qui retient l’attention en ce qui concerne la sécurité publique est la violence dans les stades qui a légèrement augmenté par rapport à l’année 2015 avec 66 blessés dont 40 à Tiaret et seulement 5 à Oran ainsi que la diminution sensible des accidents de la route au nombre de 3442. On relève 566 blessés et 32 décès de moins que l’an 2015 et ce, grâce à la fermeté des éléments de police routière et aux campagnes de sensibilisation.

Pour ce qui est de la police judiciaire, l’on note la recrudescence des délits et crimes liés aux stupéfiants (129 pour 2015, contre 182 en 2016). C’est ce phénomène, plus que tout autre, qui inquiète le plus les responsables de la sûreté nationale qui mènent une lutte implacable contre les réseaux parfois internationaux qui font de l’Algérie un pays de transit vers l’Egypte, l’Europe même vers l’Amérique du sud, indiquera M. Senouci, chef du service régional des Stups signalant que l’étau s’est resserré sur eux depuis la mise hors d’état de nuire du plus important d’entre eux, l’année dernière malgré l’étendue de la frontière ouest avec le Maroc, source de tous les maux.

La prolifération des drogues dites douces et des psychotropes est l’affaire de tous, dira t-il, insistant sur le rôle de la famille et des parents pour diminuer de l’intensité du trafic.

Hakim Ghali