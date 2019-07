<span style='text-decoration: underline;'>Lancement de la campagne nationale de nettoiement</span>:<br><span style='color:red;'>Le citoyen doit s’impliquer dans la préservation de son environnement</span>

«Tout le monde aspire à un environnement sain. Si l’Etat veille à l’hygiène et à la protection de l’environnement, alors il est du devoir de chaque citoyen de contribuer à la sauvegarde et à l’amélioration de son environnement»

Hiba B / Fethi.M

Le message était clair de mon

sieur le wali, Cherifi Mouloud,

lors du lancement de la grande opération de nettoiement, «le citoyen joue un rôle clé dans l’hygiène de notre environnement, avance monsieur Cherifi qui a procédé avant hier au lancement de cette opération au front de mer. En effet, tous les dispositifs nécessaires ont été pris afin d’assurer l’enlèvement des déchets, ordures et débris pour l’éradication des points noires et des décharges sauvages, notamment au niveau des espaces publics, placettes et quartiers, espaces verts, forêts, plages et fonds marins. Pour réussir l’opération, le Wali a insisté pour faire participer le mouvement associatif, associations de jeunes scouts, comités de quartiers…..Et ce, en vue d’atteindre l’objectif fixé de cette importante campagne, à savoir, procéder à la sensibilisation de proximité sur l’hygiène et la protection de l’environnement.

« La presse joue un rôle important à travers des articles de sensibilisation, a indiqué monsieur le Wali, tout comme l’affichage de pancartes relatives à la préservation de l’environnement dans les lieux publics. Les réseaux sociaux jouent également un rôle d’éducation. 152 camions, 70 machines de levage, 600 agents ainsi que 300 bénévoles ont été mobilisés à travers tout le territoire de la wilaya d’Oran », a confirmé hier le chef de l’exécutif qui a avancé que l’opération va toucher 110 points noirs ainsi que les 33 plages autorisées à la baignade. Au front de mer, entre autre, l’opération du nettoiement a été assisté par les agents de la Protection civile : «la Direction de la protection civile d’Oran a engagé 20 agents, une équipe spécialisée en matière de sauvetage «GRIMP», il s’agit d’un groupe de reconnaissance et d’intervention et sauvetage en milieu périlleux.

Ce sont des unités de sapeurs-pompiers spécialisées dans la reconnaissance et le sauvetage dans les milieux naturels et artificiels particulièrement dangereux pour les équipes traditionnelles de sapeurs pompiers. Le GRiMP est issu de GISS, groupe d’intervention et de secours spécialisé », nous a expliqué le commandement de la protection civile, présent sur place. Il a ajouté ; «On a assisté les agents de la commune d’Oran pour les aider à procéder à l’opération de nettoiement du front de mer». Cette opération a débuté samedi dernier à 09h et va s’étaler jusqu’à l’enlèvement de tous les déchets.

A ce propos, le wali d’Oran a insisté sur l’importance de l’implication du citoyen dans les opérations d’hygiène de l’environnement : «Vous êtes assistés par la Protection civile. Je veux que l’opération de nettoiement du front de mer se poursuit à l’avenir », a déclaré le wali en s’adressant à ses responsables communaux. «Je n’accepte pas que les touristes qui viennent visiter notre ville aient un spectacle lamentable», a insisté le Wali sur un ton de colère. Il est à noter que le contrebas du front de mer d’Oran surplombant la route du port cumule toujours une quantité importante de débris et d’objets de toutes sortes jetés par les passants et les automobilistes, donnant un paysage désolant à une ville telle que Oran.

96 points noirs éradiqués

Les 632 agents et 300 volontaires ainsi que 131 camions et 72 engins dépêchés pour les opérations de nettoyage et d’intervention dans 107 sites.ont permis la collecte de 7676 tonnes de détritus, 360 sachets d’ordures et le désherbage de 3.4km linéaire. Il est à noter que la campagne a permis le traitement de 15 espaces verts et 03 forêts ainsi que l’éradication de 96 points noirs répartis comme suit : Daïra d’Oran (10) avec la collecte de 1240 tonnes, Bir El Djir (29 points noirs, 1300 tonnes), Bethouia (07 points, 700 tonnes). Notons que cette compagne a été menée pour garantir un environnement sain et propre aux citoyens.

Elle intervient en application d’une instruction du ministère de l’Intérieur portant lancement d’opérations de nettoiement dans les 48 wilayas du pays, cette campagne a ciblé principalement les quartiers, les artères principales, les trottoirs ou encore les espaces verts, en sus de la réhabilitation du réseau d’éclairage.

Notons que cette compagne à Oran a permis plusieurs opérations de nettoyage à travers les secteurs urbains de la commune d’Oran. Une autre opération de nettoyage a été menée à Oued El Maktaa et la forêt de Ras El Ain à Gdyel ainsi que le port de pêche de Kristel.