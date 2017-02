<span style='text-decoration: underline;'>Abdelwahab Derbal</span>:<br><span style='color:red;'>«Le citoyen doit s’impliquer dans la surveillance des élections»</span>

Animant hier, une conférence sur le thème de la transparence des élections au Conseil de la Nation pour expliquer le rôle de son instance dans la surveillance des élections, Abdelwahab Derbal, président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, a menacé tous les responsables, portant candidat aux élections et qui utilisent les moyens de l’Etat dans la campagne électorale.

Alger: Wahida Oumessaoud

Nommé par le président Bouteflika, à la tête de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, le 6 novembre de l’année écoulée, Abdelwahab Derbal a expliqué «quand j’aurais des preuves sur l’implication des responsables dans l’utilisation des moyens de l’Etat dans leurs campagnes électorales, je prendrais les mesures nécessaires dans le cadre de la loi». Ainsi, M. Derbal s’est montré très clair à propos de l’utilisation des moyens de l’Etat pour des fins personnelles durant la campagne électorale. Le conférencier a rappelé que la loi permet à tous les citoyens de se présenter aux élections, dans le cadre de la loi.

Il a indiqué que le nombre des membres de l’Instance estimé à 410, pourront encadrer les élections, car, selon lui, le nombre n’est pas important mais juste il suffit que tous les acteurs de l’opération des élections soient sérieux. «Nous veillerons à accomplir notre mission dans de bonnes conditions» a-t-il dit. Le conférencier à estimé également que le citoyen doit jouer un rôle important dans les élections. L’instance, à elle seule, souligne M. Derbal, ne peut pas couvrir tout le territoire national car, il est nécessaire d’impliquer les citoyens pour mieux surveiller. Ainsi, les intellectuels algériens qui sont loin de leurs rôles, devront, plaide le conférencier, sensibiliser les citoyens pour leur expliquer la nécessité d’aller participer aux élections. Selon le conférencier, le rôle principal de l’instance est d’assurer la «neutralité des agents chargés de ces opérations électorales et la non utilisation des biens et des moyens de l’État au profit d’un parti politique, d’un candidat ou d’une liste de candidats».

Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, nommé par le chef de l’État après des consultations engagées avec l’ensemble des partis politiques agréés, a tenu à rassurer les citoyens et la population sur le déroulement des prochaines élections. Selon lui, plusieurs indicateurs prévoient le déroulement des élections dans la transparence. Il s’agit notamment des qualités des membres de cette Haute instance, considérés des compétences indépendantes de la société civile et qui ne font l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou délit privative de liberté. D’autres points sont également soulevés par M. Derbal à savoir la constitutionnalisation de cette instance, l’instauration de cette Instance par une loi organique, la neutralité de l’Instance et ses prérogatives élargies. Les membres de cette instance sont représentatifs de toutes les wilayas et de la communauté nationale à l’étranger et ils sont interdits de participer à toutes les activités organisées par les partis ou d’y assister, à l’exception des situations dans lesquelles il exerce ses missions de surveillance, prévues par la présente loi organique.