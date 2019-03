Le climat de confiance et de sérénité

Devant les retards, les improvisations et les dysfonctionnements dans les procédures administratives de présentation et d’inscription de bon nombre de projets, on ne peut que constater souvent, et déplorer, l’absence de rigueur et de coordination dans l’action globale des pouvoirs publics en charge du développement local. Faut-il rappeler que depuis ces trente dernières années, presque toutes les grandes réalisations initiées, livrées, ou en chantier à Oran, ont été touchées par le «syndrome des tâtonnements», notamment en matière de choix des sites d’implantation. La grande Mosquée, initialement prévue face à la mer, là où se dressent les tours Mobilar à côté du Pont Zabana, a été finalement installée à la sortie sud de la ville, coincée sur un rond-point entre deux routes à grande circulation. Juste à côté, un projet de siège de l’Assemblée populaire de Wilaya, a subi une «reconversion» pour servir de siège de nouvelle Daïra.

En moins de six ans, Oran a connu une série de démolitions dont les anciennes halles centrales, trois gares routières et d’autres structures sans grand intérêt urbain ou architectural. A l’image de l’ancienne petite tour en forme de «1» du musée du moudjahid, lui-même revu et réaménagé, produit des inepties organisées en cette période de grande prédation. Ou encore cette grande infrastructure construite à Hai Essabah, initialement destinée à l’accueil de conférences et de congrès. D’où son nom de «Palais des congrès». Un indicatif de projet qui allait être remis en cause par la réalisation du grand centre des conventions de la Sonatrach édifié en prévision du GNL 16 à Oran. Qui à l’époque avait décidé de lancer ce projet de «Palais des congrès», sachant que dans le même temps, d’autres décideurs s’apprêtaient à lancer la réalisation d’une infrastructure plus importante répondant à ce besoin ? Sans parler de certaines opérations d’aménagement, parfois dites «d’embellissement» urbain, que l’on répète souvent tous les trois ou quatre ans sur un même site, et qui n’ont servi au final, que d’alibi à d’occultes opérations financières décidées dans l’opacité des antichambres de certains acteurs.

De la Santé publique, au Sport, en passant par la préservation de l’environnement, l’animation culturelle, l’urbanisme, la maintenance urbaine ou l’affectation du foncier, la porte est trop longtemps restée ouverte au laisser-aller et au manque de sérieux dans la prise en charge et la gestion de différents dossiers inscrits au développement et à l’amélioration du cadre urbain. Une situation qui favorise les rumeurs et les spéculations sur les affaires de corruption et de prédation, réelles ou supposées, mais qui pénalisent en tout cas le climat de confiance et de sérénité nécessaire au progrès social.

