<span style='text-decoration: underline;'>...</span>:<br><span style='color:red;'>Le Club Africain interdit de nouveau de recrutement par la FIFA </span>

La Fédération internationale de football a infligé au Club Africain une interdiction de tout recrutement pour les trois prochains mercato, a annoncé mardi la Fédération tunisienne de football (FTF).

«La FIFA a envoyé mardi 1er octobre une correspondance à la FTF, lui annonçant que le Club Africain est interdit de recrutement pour les trois prochaines périodes de transfert au niveau national et international, jusqu’à ce que le club s’acquitte de la prime de transfert d’un montant de 60.000 euros (187.762 dinars tunisiens environ) à son ex-joueur le camerounais, Bassirou Compaore», précise la FTF.

L’instance internationale, rappelle-t-on, avait levé lundi la suspension d’interdiction de transferts infligée au Club de Bab Jedid, concernant le dossier de son ex-attaquant le zimbabwéen Matthew Rusike, annonce la FTF, lundi. La FIFA indique qu’après l’accord conclu entre le club et le joueur le 27 septembre dernier, selon lequel le joueur percevra ses dûs en deux tranches (fin octobre et fin décembre 2019), elle a décidé de lever la suspension tout en appelant le Club Africain à s’acquitter du remboursement du joueur sous peine d’une nouvelle suspension. Le 14 septembre dernier le Club Africain s’est également vu retirer 6 points du classement général de la ligue 1 et ce à la demande de la FIFA, pour le non paiement des indemnités de transfert du joueur algérien ibrahim Chenini au Club MC Eulma (Algérie).