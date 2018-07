<span style='text-decoration: underline;'>Lors de la première édition du Salon «Femme et foyer»</span>:<br><span style='color:red;'>Le club artisans-boulangers expose son savoir-faire</span>

Le Salon de la femme au foyer se poursuit jusqu’au 21 du mois en cours au niveau du Palais des expositions de Medina Djedida. Une occasion en or pour les ménages pour découvrir divers produits à des prix raisonnables.

En effet, plusieurs exposants présentent une large gamme de produits dont les meubles, vaisselle etc.

Un espace de jeux a été également aménagé pour les enfants. Mais le stand qui a attiré le plus l’intention des visiteurs, est celui du club artisans-boulangers où s’est déroulée en direct une formation en boulangerie et viennoiserie. Plusieurs types de pains et de gâteaux ont été également préparés à la vente et à la dégustation. Les visiteurs recevaient toutes les informations nécessaires de la part de 3 chefs qui ont été sur place pour prodiguer des conseils à plusieurs femmes qui posaient des questions sur la préparation du pain et des gâteaux. Les chefs Fouzi, Hiba et Abdelatif, ont exposé toutes leurs expériences dans la préparation des gâteaux et la formation.

Surtout que le club artisans-boulangers organise périodiquement des sessions de formation. Selon le président du club artisans-boulangers M. Fouzi Bahiche, le salon a été une occasion de s’approcher encore davantage du public et offrir toutes les informations nécessaires aux femmes cherchant les bonnes recettes. Youcef l’un des stagiaires venu pour poursuivre la formation spécialement de la région de Touggourt, a été très heureux d’apprendre la préparation de plusieurs types de pains dont les pains turc, espagnol et la baguette française, ainsi que des pains utiles à la santé comme le pain complet et le pain d’orge.

«J’ai parcouru 1200km pour suivre cette formation, il y a une bonne ambiance ici, et les chefs ne ménagent aucun effort pour m’apprendre». Notons, que plus de 250 artisans, toutes branches confondues, ont été formés par le Club des artisans-boulangers dont certains ont bénéficié d’une formation à Aix en Provence à Marseille (France), assurée par le champion du monde Serge Billet.

Créé en octobre 2016, le Club des artisans-boulangers dispose de près de 5.000 adhérents algériens et étrangers dont des chefs reconnus mondialement, disposés à transférer leur savoir-faire. Il a, à son actif, une dizaine de manifestations dont le «Carrefour du boulanger» qui a été organisé en 2006 à Oran.

Fethi Mohamed