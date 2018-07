<span style='text-decoration: underline;'>Retrouvailles, nostalgie et amertume </span>:<br><span style='color:red;'>Le Club du trésor Oran (ASTO) fête ses 38 ans d’existence</span>

Le club sportif amateur du trésor d’Oran (CSATO), créé en 1980, qui active dans le cadre du sport et travail, vient de fêter ses 38 ans d’existence.

Le secrétaire du club Khaldi Mohamed et le président Soltani Noureddine, ont eu l’idée de cette louable initiative avec la contribution du 2eme vice président du club Sahridj Bachir et de l’accesseur Mellouk Abdelali.Les organisateurs ont réussi à rassembler du coup, les anciens cadres et fonctionnaires retraités, des membres fondateurs du club dont certains, ne se sont pas vu depuis belle lurette et ce dans une ambiance de fête, de retrouvailles et de nostalgie.

L’occasion s’est aussi présentée pour honorer à titre posthume des anciens membres fondateurs décédés. Les organisateurs, ont mis sur pied un match gala, qui a mis aux prises les vétérans du club , avec les Hadj Hassan, Daryazid, Tachma, Molino Abdelaziz , Molino Mohamed et bien d’autres , qui se sont mesurés à l’équipe de l’ASTO composée de Debba, Remali, Allague, Cheikh, Belaid, Daho, Mahiéddine, Kaddour , Youcef, Habib, ainsi que d’autres .

La direction de l’OPOW, par le biais du chef d’unité Saidi Hamza, a mis à disposition des organisateurs l’enceinte sportive et mis tous les moyens nécessaires pour le bon déroulement de cette fête. Les joueurs, se sont défoulés sur le terrain dans la joie . Parmi l’assistance, il a été enregistré la présence de nombreux invités dont des directeurs régionaux et responsables du trésor retraités entre autres Bourahla Boudjemaa, Maarouf Mustapha, Mankour Aek, Hadjaj Aouel Ilyes, Ghalem Benaouda, Kebir Mansour Aoued Bemeddah, Dani Miloud et Chibani. Au terme du match, une sympathique cérémonie de remise de trophée et de cadeaux a été organisée en présence de tous, dans le salon d’honneur du stade Zabana. Plusieurs responsables du club se sont relayés pour une allocution dont le président du club ASTO :

« je ne cesserai jamais de remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette fête dont le chef d’unité de l’enceinte sportive de Zabana, dont l’aide a été précieuse .Merci aussi aux anciens du trésor dont des membres fondateurs du club d’avoir honoré de leur présence cette initiative.

Nos pensées vont aussi à nos membres fondateurs aujourd’hui décédés, qui sont toujours dans nos mémoires dont les regrettés Mesbab Hamdane, Cherfaoui Kaddour et Bennacer Miloud » Dira le président Soltani Noureddine.

B.Sadek