<span style='text-decoration: underline;'>Handball | Organisation de la coupe Arabe des clubs | Edition 2019 </span>:<br><span style='color:red;'>Le club l’ES Arzew candidat pour accueillir l’événement</span>

Le club de handball l’ES Arzew qui évolue dans le championnat algérien d’excellence s’est porté candidat à l’organisation de la prochaine édition de la Coupe arabe des clubs vainqueurs de coupe de handball, (messieurs), prévue en 2019.

Les responsables du club d’Arzew, à leur tête le jeune président, Amine Benmoussa ont pour rappel, déposé la candidature de leur club et de la ville d’Arzew en marge de l’édition de 2018 qui s’est déroulée à Sfax, (Tunisie)et qui a vu la participation du club des pétroliers d’Arzew, pour la première fois de son histoire, à titre d’invité d’honneur. Le wali d’Oran avait donné son feu vert pour la présentation du dossier de candidature. Arzew doit défendre son dossier face la ville de Tanger, (Maroc), un sérieux concurrent. Rappelons, que l’ES Arzew a déjà organisé et remporté en février passé, le premier tournoi méditerranéen qui a vu la participation de cinq clubs de Tunisie, de Libye, de France, ainsi que le MCO et le club organisateur. Les responsables du club, soutenus par les autorités locales de la ville d’Arzew dont le P/APC et la daïra ont organisé une rencontre autour d’un diner à Arzew, en présence des autorités de la ville, où de nombreux journalistes et d’anciens sportifs ont eu l’occasion de participer à une coupe arabe dans certaines disciplines.

On citera entre autres, l’ancienne star du handball, Abdelkrim Bendjemil, l’ancien champion du monde de Karaté, Tikour Khalafate Mokhtar ou l’ancien gardien de football Benabdallah et l’ancien joueur Belarouss qui avaient offert à l’Algérie avec le MCO, lors de la première coupe arabe en 1997, à Ismaïlia, (Egypte).

La commission de l’union arabe débarquera à Oran après l’Aid pour inspecter les installations sportives à Oran et Arzew, ainsi que les infrastructures hôtelières.

Abdelkrim Bendjemil a été nommé ambassadeur.

L’ancienne star du handball national a eu l’occasion de remporter avec le MCO trois coupes arabes, (83/84/88), et une coupe d’Afrique des vainqueurs de coupes, (1987). Avec l’équipe nationale, il a aussi remporté cinq trophées africains. De plus, Bendjemil jouit d’un grand respect de la part de tous les sportifs à travers tout le territoire national.

