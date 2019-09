<span style='text-decoration: underline;'>Corruption, sureffectif, déficit en matériels pédagogiques… </span>:<br><span style='color:red;'>Le Cnapest lance un ultimatum à l’Académie</span>

Le bureau local du syndicat autonome Cnapest vient de lancer un ultimatum jusqu’au 16 octobre prochain à la direction de l’Education pour « trouver des solutions urgentes et concrètes aux graves problèmes et dépassements enregistrés depuis le début de la rentrée des classes». Dans son communiqué, le syndicat autonome révèle que la rentrée des classes a été entachée de « défaillances graves » dans la gestion administrative.

Le Cnapest dénonce notamment la corruption qui gangrène désormais le secteur de l’Education nationale à Oran. Il affirme détenir « des preuves tangibles compromettant des responsables qui auraient reçu des pots de vin pour réintégrer des élèves exclus pour indiscipline ou pour dépassement de l’âge légal ». Le syndicat regrette également la surcharge des classes qui a atteint des seuils jamais égalés dans le passé dans de nombreux établissements scolaires.

Ainsi, dans certaines écoles, le nombre des élèves avoisine les 50 par classe. Le syndicat déplore aussi le déficit criard en matériels pédagogiques dans les écoles (chaises, tables, instruments de laboratoires…). Il dénonce aussi les promesses non tenues de l’Académie qui s’est engagée l’année dernière à régler définitivement le dossier des indemnités en retard du personnel enseignant. Il faut avouer que cette rentrée des classes a connu plusieurs ratages, ce qui a provoqué des mouvements de contestation du personnel enseignant dans de nombreux établissements scolaires à travers le territoire de la Wilaya. Sureffectif, déficit en encadrement pédagogique et administratif, manque de matériels pédagogiques (tables, chaises), volume horaire surchargé…les reproches faites par les syndicats autonomes sont nombreux.

Le bureau local de l’UNPEF avait déjà menacé de recourir à la grève dans les prochains jours pour dénoncer les ratages de cette rentrée. Le Snapest annonce également des consultations de sa base pour lancer une éventuelle action de protestation. Le personnel enseignant de certains lycées et collèges à l’exemple du lycée Pasteur ou du CEM Boudadi Ahmed (Belgaid 4) n’a pas attendu leurs syndicats pour tenir des actions de protestation. Dans le CEM Boudadi Ahmed, les enseignants dénoncent un sureffectif de plus 50 élèves dans une seule classe, manque de matériels pédagogiques et déficit criard en encadrement pédagogique. Le personnel enseignant qui avait observé un arrêt de travail le 12 septembre en cours, estime que cet établissement ne dispose aucunement des conditions nécessaires pour assurer la scolarité des élèves.

H. Maalem