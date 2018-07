<span style='text-decoration: underline;'>Migrants nigériens</span>:<br><span style='color:red;'>Le CNDH satisfait des conditions de rapatriement</span>

À chaque opération de rapatriement, les autorités mettent à la disposition des migrants subsahariens les moyens nécessaires et les meilleures conditions pour leur acheminement vers leurs pays d’origine.

Contrairement aux faux rapports repris par quelques titres de la presse étrangère, le rapatriement des migrants par les autorités algériennes, a été toujours mené dans les bonnes conditions et en concomitance avec le droit international lié à la question migratoire.

Dans ce cadre, le dernier rapatriement de migrants nigériens en date, a suscité la satisfaction du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH). Cet organisme a salué la mobilisation par les pouvoirs publics d’une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, d’éducateurs, d’assistants sociaux et de psychologues, qui a accompagné les migrants.

Les pouvoirs publics ont aussi mobilisé des moyens matériels composés de onze (11) bus, deux (2) camions de transports de provisions et d’effets vestimentaires et un (1) camion de carburant, pour assurer confort et sécurité aux migrants rapatriés.

Le Conseil affirme dans un communiqué, que de retour de la wilaya de Tamanrasset, le CNDH qui a fait partie de la caravane humanitaire ayant accompagné le rapatriement de migrants nigériens vers leur pays d’origine, fait état de sa satisfaction sur le déroulement de cette exigeante et complexe opération qui a duré quatre jours et ce, à partir de Zeralda (Alger) jusqu’à Tamanrasset, en passant par les wilayas de Laghouat et de Ghardaïa et de la wilaya déléguée d’ln Salah. En effet, les membres du CNDH, ont constaté de visu les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’opération de rapatriement de 355 migrants. Ils ont vérifié les conditions d’hébergement et de prise en charge des migrants dans les structures de transit, notamment les personnes vulnérables.

Le CNDH se dit «conscient de la complexité de ces opérations et de leur sensibilité pour les pouvoirs publics, qui n’épargnent, d’ailleurs, aucun effort, ni humain, ni financier pour gérer au mieux le phénomène migratoire en Algérie, les exhorte de maintenir ce niveau de prise en charge et d’assurer une visibilité de cet effort, dans le respect total de la dignité humaine et encourage les pouvoirs publics sur la nécessité d’aller au-delà du même sens» a affirmé l’organisme dans son communiqué.

Dans un cadre, le CNDH a invité tous les acteurs en charge de la question migratoire aux niveaux national et international, à engager une réflexion approfondie sur l’immigration irrégulière transnationale, à laquelle fait face le monde entier, à l’instar de l’Algérie et de trouver une solution durable au phénomène migratoire tant sur l’approche strictement humanitaire qu’économique et financière. Le conseil a appelé enfin, à une solidarité internationale agissante pour implémenter des stratégies et des politiques de développement dans les Etats d’origine du phénomène migratoire.

Alger: Samir Hamiche