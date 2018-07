<span style='text-decoration: underline;'>Enseignement supérieur</span>:<br><span style='color:red;'>Le Cnes réagit à propos de la situation des enseignants universitaires</span>

Le bureau national du Conseil national des enseignants du supérieur (Cnes), constate une série d’anomalies dans la gestion des affaires des établissements universitaires du pays et demande à la tutelle d’agir en urgence pour réparer les choses.

Ainsi, le Cnes estime, dans un communiqué rendu public, «injuste» l’évaluation des enseignants universitaires décidée par la tutelle en cette fin d’année. «Cette mesure imposée par l’administration, consacre la domination de l’administratif sur la pédagogie» indique-t-on et d’ajouter «le Cnes réitère son opposition à l’instauration d’une fiche d’évaluation aux enseignants de l’enseignement supérieur pour les raisons suivantes: Ce mécanisme d’évaluation a été fait sans la concertation du Cnes en sa qualité du premier partenaire social. Aussi, la finalité de cette mesure reste floue». Pour les membres du syndicat, le statut particulier de l’enseignant chercheur, est suffisamment clair sur cette question.

Le Cnes a appelé en outre, la tutelle, des thèmes de doctorat, à réunir les conditions nécessaires pour la finalisation des travaux dont l’ouverture des laboratoires, la levée des contraintes administratives que rencontrent les enseignants, création des revues scientifiques pour permettre aux doctorants de publier leurs recherches et autres.

Pour ce qui concerne du volet social, à savoir le logement qui intrigue les enseignants universitaires notamment les nouveaux, le syndicat appelle également, les autorités pour accélérer les travaux des programmes en cours et dégager de nouveaux programmes pour répondre à toute la demande exprimée par la corporation. Ils revendiquent aussi «l’application des dispositifs de lois qui permettent aux enseignants universitaires d’acquérir les logements de fonction qu’ils habitent».

Le syndicat du supérieur, souligne l’absence d’une réponse à sa demande d’audience adressée au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Tahar Hadjar. «Le prétexte avancé pour le ministre pour ne pas répondre favorablement à sa demande, ne tient plus la route», souligne-t-on et d’ajouter «le Cnes constate avec regret l’ignorance de ses demandes d’audience formulées au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en dépit de la décision de la justice qui a tranché la question de la représentativité du syndicat».

Alger: Noreddine Oumessaoud