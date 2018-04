<span style='text-decoration: underline;'>Décédé dimanche à l’âge de 55 ans</span>:<br><span style='color:red;'>Le comédien populaire Houari «Boudaw» inhumé au cimetière d’Aïn El Beïda</span>

Le défunt comédien et producteur Mohamed Djeddi, plus connu sous le nom de Houari Boudaw, un de ses personnages de fiction, a été inhumé lundi au cimetière d’Aïn El Beïda d’Oran.

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, qui effectuait une visite de travail à Oran, et les autorités locales de la wilaya ont pris part à la cérémonie d’inhumation, aux côtés d’une foule nombreuse composée de proches, d’amis, d’artistes et d’admirateurs du défunt. L’annonce du décès de ce très populaire comédien, un des fondateurs de la troupe Thoulathi El Amdjad, a suscité l’émoi des admirateurs de l’artiste, habituée à suivre les péripéties de Houari Boudaw, principal personnage d’une série télévisée, diffusée ces dernières années, durant les soirées du ramadhan. Des dizaines d’admirateurs ont tenu à assister, dimanche, à la levée du corps à l’Etablissement hospitalo-universitaire 1er novembre d’Oran et à l’accompagner au domicile familial du défunt, situé au quartier d’Eckhuml, où une veillée funèbre a été organisée. Mohamed Djeddi a été admis quelques jours auparavant à l’EHU d’Oran, suite à la dégradation de son état de santé, après avoir suivi un traitement à l’étranger. Il était âgé de 55 ans.