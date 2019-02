L’Algérie s’est dotée, depuis plusieurs années, d’un Centre National de la Concurrence (CNC). Le Ministre du Commerce de l’époque qui en avait fait l’annonce, espérait sans doute que cette instance publique saurait organiser le marché interne et mettre au pas les tricheurs aux fins de créer une saine concurrence entre les différents opérateurs intervenant sur la scène économique.

Le projet, vieux de quelques années, avait été proposé pour palier aux flambées des prix injustifiées, mais aussi pour moraliser la profession de commerçant en Algérie. Il faut dire qu’au vu de l’anarchie qui régnait dans de nombreuses filières, la création du CNC paraissait comme une solution de façade, tellement le mot concurrence n’avait pas lieu d’exister dans certains espaces hyper-saturés par des pratiques qui n’ont de commercial que le nom.

Après plusieurs années de présence quasi virtuelle dans l’espace commerciale nationale, l’on aura déduit que ce dernier a besoin d’un nettoyage profond, avant de penser le soumettre à une quelconque règle de conduite. Et ce ne sont pas quelques fonctionnaires, même confortés par cette instance aux prérogatives «virtuellement» élargies qui changeraient quelque chose à la donne actuelle. D’ailleurs, durant toutes ces années, assez peu de choses ont changé dans ce domaine.

Le propos n’est pas de dire que, dans un futur proche, rien ne peut être tenté pour réguler le marché nationale, mais il est tout de même clair qu’il faut bien plus qu’un simple appareil d’Etat pour venir à bout des pratiques déloyales de certains commerçants qui, soit dit en passant, ne se comptent pas sur les doigts d’une main.

Le commerce national a plus que jamais besoin de la présence d’un Etat régulateur. Mais cette présence ne doit être ni symbolique ni épisodique. Le CNC est certainement un outil essentiel pour la mise au pas des tricheurs, mais il est très loin de suffire à remédier au chaos qui caractérise la sphère commerciale. L’Etat doit être très visible à travers ses agents sur le terrain. C’est à ce prix que la régulation pourrait être rentable.

En un mot comme en mille, le commerce national a besoin d’une reprise en main énergique et efficace pour en faire une ressource fiscale sérieuse pour le trésor public, en sus de la sauvegarde de la santé et des intérêts des citoyens que nous sommes.

Par Nabil G