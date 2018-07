<span style='text-decoration: underline;'>Jumia Algérie fête son 4ème anniversaire</span>:<br><span style='color:red;'>L’e-commerce devient une réalité en Algérie</span>

Les habitudes se bouleversent, les choses changent, les mentalités évoluent et l’Algérie aussi… C’est ce qu’expliquaient les représentants de Jumia Algérie hier, lors d’une conférence de presse organisée au siège de la société à Alger.

Intervenant lors de cette conférence, le directeur de Julia Algérie Patrick Sophian Baudry, rappelle qu’en 2014, et à l’instar des start-ups mondiales, le groupe Jumia a lancé en Algérie la première plate-forme de commerce en ligne aux normes internationales. Une société jeune, dynamique, ci qui s’adapte aux contraintes d’un marché sur lequel tout est à initier. Outre l’accompagnement du consommateur et des vendeurs dans la compréhension de ces nouvelles opportunités technologiques et la mise en place d’importantes infrastructures de logistique, Jumia a su faire du paiement à la livraison sa force et un argument de vente dans l’absence du paiement en ligne et mobile.

Ainsi, la croissance de Jumia se traduit par l’engouement des consommateurs qui «plébiscitent cette nouvelle forme de commerce» pour le large choix de produits et services proposés et les avantages liés à l’achat en ligne. Les commerçants ont quant à eux, l’opportunité de vendre leurs produits directement sur la toile en ayant accès à des millions de clients déjà fidèles à Jumia.

Dans le but de démocratiser le commerce électronique en Algérie, Jumia lance des campagnes promotionnelles inédites telles que Black Friday el Jumia Anniversary, avec les grandes enseignes qui partagent sa vision comme Géant Electronics (partenaire exclusif de la campagne). Jumia célèbre son anniversaire, et permet aux consommateurs d’avoir accès à tous les avantages de l’e-commerce à travers des formules avantageuses: bons de réduction, ventes flash, jeux concours sur les réseaux sociaux et des livraisons gratuites pour l’occasion.

D’ailleurs, Géant Electronics accordera d’importantes remises sur ses produits disponibles sir Jumia.dz, encourageant ainsi l’initiation du consommateur à l’achat en ligne.

«Nous assistons à la naissance d’une nouvelle économie digitale qui se met en place à travers un écosystème numérique et une logistique physique imposable. Interactif, rapide et accessible à tous, le web change peu à peu les habitudes de consommation, e-commerce est désormais une réalité en Algérie grâce à des acteurs comme Jumia et ses partenaires.» conclut-on.

À rappeler, que Juma Algérie, avait réalisé en début de l’année en cours, une enquête intitulée “Algérie digital: vers la démocratisation du Smartphone”, où elle a donné les tendances du marché des terminaux intelligents en Afrique et en Algérie. Un large éventail de données, comme les marques les plus commandées sur le site, les stratégies des fabricants pour attirer le plus de clients, le mode de connexion lors de l’achat et des comparaisons entre les marchés algérien et africain. L’industrie du mobile a bousculé les habitudes des consommateurs africains dont les Algériens, notamment avec la percée récente des Smartphones, où le téléphone ne sert pas qu’à téléphoner, mais également à surfer sur internet, les réseaux sociaux et à effectuer des achats en ligne.

Alger: Noreddine Oumessaoud