<span style='text-decoration: underline;'>L’affaire de l’extasie saisie au niveau de la brigade de gendarmerie d’Ain Témouchent</span>:<br><span style='color:red;'>Le complice des principaux accusés acquitté</span>

Mis en cause dans l’affaire des 5020 comprimés d’extasie saisis au niveau de la brigade de la gendarmerie d’Ain Témouchent mettant en cause un gendarme et son épouse, l’accusé a comparu cette fin de semaine devant le tribunal criminel d’Oran après avoir fait opposition.

Il s’agit du dénommé W.Samir condamné par contumace à la peine de 15 ans de réclusion, après qu’il a été cité par les autres mis en cause. Les faits éclateront en septembre 2015, lorsque la mise en cause B.A, épouse de M.B, un gendarme, est arrêtée par la police d’Ain Témouchent avec la quantité de 1370 comprimés d’extasie. Interrogée, elle passera aux aveux racontant une histoire digne des scénarios de film de lutte contre les stupéfiants.

Par ailleurs, suite à cette saisie et à la perquisition opérée au niveau du domicile de ce couple se trouvant au niveau de la brigade de gendarmerie d’Ain Témouchent, une autre quantité de 3650 comprimés a été saisie. Commençant par reconnaître les faits, elle les réfutera par la suite.

Citant son époux comme étant le principal acteur dans cette affaire, elle avouera que son mari a connu un couple de Marocains une année auparavant qui, souvent, leur rendaient visite. C’est suite à une de ces visites qu’elle trouvera ces comprimés. Elle demandera des explications à son époux qui lui dira de ne toucher à rien, « il s’agit de vitamine », lancera ce dernier. Ayant besoin d’argent, elle en prendra une partie et tentera de l’écouler alors qu’elle se trouvait à Sabré chez ses parents.

Elle les confiera à son voisin pour les vendre à raison de 500 Da le comprimé. Ce dernier fut lui aussi arrêté dans cette affaire. Confronté à ces faits, il les reconnaîtra. Quant à l’époux, au moment des faits, il se remettait d’une dépression. Hospitalisé plus d’une fois, il a été averti par ses collègues de travail des faits, à ce moment, il se trouvait en soins à Oran.

Interrogé à son retour, il niera les faits. Mais sa confrontation avec son épouse le chargera. Cette dernière expliquera lors de l’enquête et en instruction que ce sont les amis de son époux qui ont ramené ces comprimés, son époux lui aurait expliqué qu’il s’agit de vitamine. Un quatrième accusé sera arrêté.

A la barre du tribunal criminel, le mis en cause cité plus haut, niera les faits retenus contre lui, argumentant ces déclarations par des preuves «ce jour-là je ne me trouvai même pas au niveau de ce lieu ».

Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public requit la peine de quinze ans de réclusion contre cet accusé. La défense du mis en cause plaidera la non culpabilité de son mandant. Aux termes des délibérations, ce prévenu a été acquitté.

F.Abdelkrim