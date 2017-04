<span style='text-decoration: underline;'>Campagne électorale pour les élections législatives</span>:<br><span style='color:red;'>Le compte à rebours a commencé</span>

La corrélation dans le temps entre la présidentielle en France avec les législatives en Algérie, sera certainement un motif de comparaison entre les deux campagnes électorales, donc, d’intérêt pour les médias nationaux et l’opinion publique.

Alger: Smaïl Daoudi

A une semaine du début officiel de la campagne électorale, l’ensemble des partis sont déjà sur le terrain. Multipliant les meetings pour les leaders nationaux et les rencontres de proximité, pour les têtes de listes des candidats, les formations politiques n’ont donc pas attendu le coup d’envoi de la campagne pour «tâter» le terrain, histoire de constater la recevabilité de leur discours par la population. «Jusqu’à aujourd’hui, les citoyens ne semblent pas trop se préoccuper des discours des uns et des autres, mais il est, tout de même quelques candidats qui parviennent à tirer leur épingle du jeu», relève un cadre du FLN qui note les débuts assez prometteurs du tête de liste du parti à Alger. L’homme qui se laisse précéder par une réputation de responsable honnête, semble passer plus ou moins bien parmi les citoyens de la capitale, d’autant qu’il dispose d’une machinerie électorale assez bien huilée, avec un service communication et un comité de soutien, jusque-là assez efficace.

Il reste que Sid Ahmed Ferroukhi n’est pas le seul dans ce cas, puisque, ici et là, aux quatre coins du pays, des têtes émergent et promettent une animation assez particulière de la campagne. Des débats avec les citoyens, il n’y en a pas encore, mais les «perles» de ces élections, des cadres bien formés et bien dans leurs bottes, peuvent peut-être apporter le plus dont la campagne a précieusement besoin. Ces propos sont ceux d’un responsable du ministère de l’Intérieur qui, tout en soulignant la parfaite maîtrise du processus électoral par l’administration, dit craindre une faible mobilisation, en raison des profils des candidats qui, souvent n’appellent pas à ouvrir un quelconque débat. Il reste, affirme notre responsable, que la messe n’est pas encore dite et qu’il peut arriver que l’effet de masse puisse provoquer un déclic dans l’opinion. La quasi-absence de boycott dans ces élections pourrait expliquer cet optimisme mesuré, et pourquoi pas, préfigurer d’un taux de participation supérieur à 50% comme le souhaitait, avant-hier, le secrétaire général du FLN.

Cela dit, ces élections qui se tiendront à deux semaines du mois sacré du Ramadhan, auront tout de même un goût différent, sachant que les Algériens sont surtout préoccupés par la hausse des prix des produits de large consommation. Le risque que ces hausses s’exacerbent durant le mois sacré, fit que l’opinion est quelque peu distraite et peut ne pas suivre la campagne comme le voudraient les candidats.

Cependant, et les observateurs de la scène nationale insistent fortement dessus, la corrélation dans le temps entre la présidentielle en France avec les législatives en Algérie, sera certainement un motif de comparaison entre les deux campagnes électorales, donc, d’intérêt pour les médias nationaux et l’opinion publique. Déjà entachée par des scandales, des reniements et des trahisons, la scène politique française fait les choux gras de la presse et cela intéressera les Algériens d’une manière ou d’une autre. Au plus fort des deux campagnes, il faut s’attendre à ce que l’une alimente l’autre et le fameux sujet commun de la mémoire provoquera une sorte de télescopage médiatique entre les classes politiques algérienne et française. Ce scénario que nombre d’observateurs développe, influera certainement sur l’appréciation que font les Algériens de la chose politique dans leur pays.

De là à dire si cette proximité politique algéro-française est bénéfique ou pas, bien malin celui qui peut se hasarder dans une réponse.