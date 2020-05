<span style='text-decoration: underline;'>Levée totale pour 4 wilayas</span>:<br><span style='color:red;'>Le confinement partiel maintenu jusqu’au 13 juin </span>

Il devient clair que l’exécutif a enclenché l’action qui devra aboutir à un retour à la vie normale dans les prochaines semaines. Il reste que cette perspective optimiste repose sur le degré de suivi par les citoyens des dispositions de distanciation sociale. Le plus difficile reste encore à faire.

Les premiers signes d’un allègement du confinement imposé à tout le pays, seront effectifs dès aujourd’hui au terme d’une série de décisions prises, ce jeudi, par le Premier ministre. En effet, dans le lot des bonnes nouvelles, les citoyens des wilayas de Tamanrasset, Saïda, Tindouf et Illizi, verront la mesure de confinement totalement levée. La situation épidémiologique dans ces wilayas justifie amplement cette mesure, puisqu’aucun cas de contamination n’y a été enregistré ces derniers jours.

Les bonnes nouvelles s’arrêtent à ces quatre wilayas, puisque le confinement partiel demeurera de rigueur dans le reste du pays jusqu’au 13 juin prochain. La lutte contre la pandémie de coronavirus (Covid-19) reste donc d’actualité, avec, cependant, un léger allègement pour quelques wilayas qui verront pour ce qui les concerne, la durée du confinement partiel réduite de 2 heures, puisqu’il débutera à partir de 19 H pour être levé le lendemain à 7 heures du matin. Dans le communiqué rendu public, on y lit que le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, «après consultation du comité scientifique et de l’autorité sanitaire sur l’évolution de la situation épidémiologique liée au coronavirus (Covid-19) et après accord de Monsieur le Président de la République», a décidé de «la levée totale du confinement pour les wilayas de Saïda, Tindouf, Illizi et Tamanrasset». «Les résultats favorables enregistrés», justifie la décision de pouvoirs publics.

La même source informe que «l’application d’un confinement partiel à domicile, de 17 heures jusqu’au lendemain à 7 heures du matin, applicable aux wilayas de Batna, Béjaia, Blida, Tlemcen, Tiaret, Tizi-Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, Annaba, Médéa, Oran, Bordj Bou Arreridj, Tipaza et Ain Defla et ce, pour une période de 15 jours, applicable à compter du samedi 30 mai jusqu’au samedi 13 Juin 2020». C’est le lot des wilayas où rien ne changera dans le régime du confinement partiel. Les citoyens de ces régions devront supporter les mêmes conditions de vie 15 autres jours, jusqu’au 13 janvier prochain. Le même communiqué indique également qu’il a été décidé de «la prorogation, pour le reste des wilayas, du confinement partiel à domicile de 19h00 jusqu’au lendemain à 7h00 du matin pour une période de 15 jours, applicable à compter du samedi 30 mai jusqu’au samedi 13 juin 2020».

Ce qu’il faut retenir de ces mesures décidées par le Premier ministère, c’est qu’elles ont valeur de test pour la poursuite des actions entreprises dans la perspective d’un déconfinement. On aura principalement déduit que le gouvernement ne veut prendre aucun risque avec la santé des Algériens, d’où le maintien les mesures de confinement partiel, avec les interdictions de transports et de commerces non essentiels qu’elles supposent. Mais la gestion du déconfinement dans les 4 wilayas citées plus haut, en apprendra sans doute beaucoup aux autorités locales et centrales. Il va sans dire que les mesures de distanciation sociale seront toujours de mises dans ces régions. D’ici au 13 juin, c’est-à-dire un cycle d’incubation du virus donnera un répit supplémentaire au système national de santé. D’un autre côté, les chiffres des contaminations, dont on a enregistré un fléchissement ces deux derniers jours, pourraient poursuivre dans le même sens et permettre le jour J, de lever le confinement à d’autres wilayas, voire pourquoi pas, engager très sérieusement un processus de déconfinement. On en n’est pas encore là, mais il devient clair que l’exécutif a enclenché l’action qui devra aboutir à un retour à la vie normale dans les prochaines semaines. Il reste que cette perspective optimiste repose sur le degré de suivi par les citoyens des dispositions de distanciation sociale. Le plus difficile reste encore à faire.

Yahia Bourit