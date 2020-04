<span style='text-decoration: underline;'>Rallongement des horaires</span>:<br><span style='color:red;'>Le confinement passe à un niveau supérieur</span>

Le président de la République a, lors de l’entretien qu’il a accordé à des titres de la presse nationale, fait part de la stratégie de l’exécutif d’aller crescendo dans la mise en œuvre des mesures de confinement. La chose se précise de jour en jour. Ainsi après avoir placé la wilaya de Blida en confinement total et plusieurs autres en confinement partiel, et après avoir élargi la liste des wilayas soumis à cette mesure, l’exécutif a pris la décision d’étaler la durée du confinement partiel de 15 h de l’après-midi jusqu’au lendemain 7 heures du matin. Cette décision obéît à la volonté d’empêcher la propagation du virus Covid-19.

«En application des directives de Monsieur le Président de la République, et conformément aux décrets exécutifs n°20-69, 20-70 et 20-72 ainsi qu’aux dispositifs organisationnels initiés pour leur mise en œuvre dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus « COVID-19» sur le territoire national, le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad, a pris samedi dernier, un décret exécutif contenant les dispositions suivantes.

Il s’agit, précise la même source de «l’extension de la mesure de confinement partiel à l’ensemble des wilayas du pays, à l’exclusion de la wilaya de Blida qui demeure soumise à une mesure de confinement total». Cela tout en indiquant que «le confinement partiel concerne la tranche horaire comprise entre 19h00 et 07h00 du matin et ce, pour l’ensemble des nouvelles wilayas visées, soit trente-huit». Il s’agit aussi de «l’adaptation de la tranche horaire du confinement partiel en fonction des risques de propagation du virus au vu de l’épidémiologie constatée par l’autorité sanitaire», note le communiqué du Premier ministère. De fait et comme indiqué plus haut, «le volume horaire a été rallongé pour être désormais compris entre 15h00 de l’après-midi et 07h00 du matin pour les neuf wilayas suivantes : Alger, Oran, Bejaia, Sétif, Tizi-Ouzou, Tipaza, Tlemcen, Aïn Defla et Médéa», explique le décret. L’on apprendra également à la lecture du document du Premier ministère que «les nouvelles mesures de confinement partiel prendront effet à compter du dimanche 5 avril 2020 et demeureront en vigueur jusqu’au dimanche 19 avril 2020». Aussi, depuis hier déjà, les citoyens des wilayas concernées par les nouvelles horaires du confinement partiel, ont du rentrer chez-eux à partir de 15 heures. C’est une situation tout à fait inédite pour les Algériens qui voient les mesures de distanciation sociale les obliger à une vie de plus en plus difficile à supporter.

Il reste que beaucoup de citoyens, inquiets par la propagation de l’épidémie, ont même émis des propositions allant jusqu’au confinement total pour l’ensemble des wilayas du pays. De fait, même si ces nouvelles mesures rendent le quotidien des Algériens difficile, nombreux sont ceux qui les accueillent avec une certaine satisfaction. Cela étant dit, il existe une catégorie de citoyens qui vont souffrir plus que d’autres en raison de la nature de leur activité avant l’avènement du coronavirus. Ceux-là ont besoin plus que jamais de la solidarité nationale.

Nadera Belkacemi