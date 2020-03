<span style='text-decoration: underline;'>Selon Lyes Merabet</span>:<br><span style='color:red;'>Le confinement total de tous les Algériens est immédiatement nécessaire</span>

Il est nécessaire de suivre l’exemple des pays qui ont lutté efficacement contre le coronavirus et mettre la population en état de confinement strict et total. C’est en effet, l’appel qu’a fait hier sur les ondes de la radio nationale, Lyes Merabet.

En effet, le président du syndicat national des praticiens de la santé, Lyes Merabet, a rejoint l’avis des autorités et des lanceurs d’alertes par rapport au grand danger du coronavirus. Ainsi, il a lancé un appel au profit des citoyens « à éviter les déplacements » pour se protéger des risques de propagation de la maladie. L’hôte de la radio estime qu’il est nécessaire de s’engager, immédiatement, dans cette décision, qui est « le confinement total de tous les algériens », au niveau de tout le territoire national de façon graduée, organisée, et absolument arriver à limiter au maximum les déplacements non nécessaires des personnes dans toutes les régions du pays.

Dans ce sens, le docteur Merabet a appelé les citoyens, à suivre « les procédures de prévention employées par les pays qui ont souffert le moins de cette pandémie ». « Il faut qu’on prenne exemple des situations d’autres pays tel que la Chine, la Corée du sud et le Japon, car les décisions sanitaires leur a permis le ralentissement de la courbe en termes de cas signalés ou nouveaux cas enregistrés », a-t-il dit.

Le président du syndicat national des praticiens de la santé, par ailleurs, a pointé du doigt la pénurie de consommables (masques et lunettes de protection, gants, désinfectants, et autres tenues de protection pour les personnels chargés de traiter les malades). « Malgré tout, il faut s’organiser avec les moyens existants. Faute de posséder les moyens de lutte des pays développés, il nous faut donc agir par anticipation pour toutes les décisions à prendre », précise-t-il avant de souligner que « le renforcement médical, c’est-à-dire l’équipement pharmaceutique nécessaire pour faire face à cette situation, va être acheminé le plutôt possible ».

Le président du SNPSP a révélé à maintes reprises que le personnel médical n’est pas rassuré. Tout en saluant les professionnels de la Santé qui, tout en travaillant dans des conditions difficiles et au risque de leur vie, travaillent durement pour éviter la propagation de coronavirus. Le personnel médical est le premier à affronter ce virus mortel, donc, a-t-il dit, il est nécessaire de leur assurer une protection très élevée. A noter que rien qu’en Chine et en Italie, des centaines de médecins et infirmiers avaient trouvé la mort, en l’espace de quelques semaines d’assistance aux personnes atteintes du coronavirus. Une situation très alarmante que nous devrons prendre au sérieux.

Mais la meilleure solution aujourd’hui, est de confiner tous les algériens pour éviter la catastrophe et éviter également le cas de l’Italie qui s’est vu compter ses morts en plusieurs centaines par jour.

Noreddine Oumessaoud