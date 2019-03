<span style='text-decoration: underline;'>...</span>:<br><span style='color:red;'>Le Conseil constitutionnel reçoit les dossiers des candidats</span>

L’ une des attractions de la journée d’hier aura été le général à la retraite, Ali Ghediri qui a déposé, en tant qu’indépendant, son dossier de candidature à la présidence de la République. Accompagné par son directeur de campagne, l’ex-général a fait une brève déclaration à la presse.

Sept candidats à la présidentielle du 18 avril prochain ont déposé jusqu’à hier, en milieu d’après-midi leurs dossiers de candidature auprès du Conseil constitutionnel. Sous bonne garde, les abords de l’institution sont caractérisés par un grand calme. Une poignée de journalistes attendaient depuis la matinée, l’arrivée des candidats à la candidature. Certains discrets, d’autres très sollicités par la presse, défilent à intervalle de plus d’une heure, entre les prétendants. Les délais de clôture de l’opération fixés jusqu’à minuit, les candidats ne semblaient pas stressés, bien que la grande majorité des «invités» du Conseil constitutionnel ne représentaient pas un intérêt particulier. Ainsi, le président du parti du Rassemblement algérien (RA), Ali Zeghdoud et le candidat indépendant Abdelhakim Hamadi étaient les premiers à confirmer leur participation à cette élection présidentielle. Avant-hier, c’était le tour du président du Front Al-Moustakbel, Abdelaziz Belaid, déjà accrédité de 3% des voix à la présidentielle de 2014. Le même jour, le Conseil constitutionnel a réceptionné les dossiers du président du Parti de la victoire nationale (PVN), Adoul Mahfoudh et celui du président du mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina.

L’une des attractions de la journée d’hier aura été le général à la retraite, Ali Ghediri qui a déposé, en tant qu’indépendant, son dossier de candidature à la présidence de la République. Accompagné par son directeur de campagne, l’ex-général a fait une brève déclaration à la presse. L’autre centre d’intérêt médiatique de la journée d’hier était Rachid Nekkaz, dont le dossier a été déposé par ses soins. L’autre candidat des réseaux sociaux, Abdelghani Mehdi, a purement et simplement vu son dossier rejeté.

Jusqu’à hier, en fin d’après-midi, le président sortant, Abdelaziz Bouteflika, ne s’était pas encore présenté. Il devait être représenté par son directeur de campagne, Abdelghani Zaalane. Dans le lot, il y a deux «grands» qui étaient attendus sur le perron du Conseil constitutionnel, mais qui ont décliné l’invitation. Il s’agit de Abderrezak Makri et Ali Benflis qui ont donc pris la décision de boycotter l’élection présidentielle du 18 avril prochain.

Il y a lieu de rappeler que le dossier de candidature doit être déposé, après rendez-vous convenu auprès du secrétariat général du Conseil constitutionnel, selon la disposition de la loi organique n 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral. L’article 139 de la loi organique adoptée à l’été 2016 stipule que «la déclaration de candidature à la Présidence de la République résulte du dépôt d’une demande d’enregistrement auprès du Conseil constitutionnel contre remise d’un récépissé».

La Constitution qui énonce les pouvoirs du président de la République et les conditions d’éligibilité à ce poste, ne précise pas les modalités et les conditions de dépôt du dossier de candidature à l’élection présidentielle. La demande de candidature doit comporter les nom, prénom, émargement, profession et adresse de l’intéressé.

Outre le dossier administratif contenant les renseignements du postulant, ce dernier doit notamment présenter soit une liste comportant au moins 600 signatures individuelles de membres élus d’assemblées populaires communales, de wilayas ou parlementaires et réparties, au moins, à travers 25 wilayas, ou bien une liste comportant 60.000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale.

La demande est aussi accompagnée d’un dossier comportant plusieurs pièces notamment une déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé possède uniquement la nationalité algérienne d’origine et qu’il n’a jamais possédé une autre nationalité, une déclaration sur l’honneur attestant de sa confession musulmane, un certificat de nationalité algérienne d’origine du conjoint de l’intéressé et une déclaration sur l’honneur attestant que le conjoint jouit uniquement de la nationalité algérienne. Elle doit comporter également un certificat de nationalité algérienne d’origine du père et de la mère de l’intéressé, une déclaration sur l’honneur attestant la résidence exclusive, en Algérie, pendant 10 ans, au moins, sans interruption, précédant immédiatement le dépôt de candidature de l’intéressé, une attestation de participation à la révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats nés avant le 1er juillet 1942 et une attestation de non implication des parents du candidat, né après le 1er juillet 1942, dans des actes hostiles à la révolution.