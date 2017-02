<span style='text-decoration: underline;'>TISSEMSILT </span>:<br><span style='color:red;'>Le Conseil exécutif de wilaya examine le secteur de la Santé</span>

Le Conseil exécutif de la wilaya de Tissemsilt s’est réuni sous la présidence du wali Abdelkader Benmessaoud. Et ce, afin d’examiner la situation du secteur de la Santé.

Ce secteur a enregistré au niveau de la wilaya, une certaine amélioration et une mise à niveau dans la prise en charge des patients. Les structures sanitaires à travers ces trois EPH de Tissemsilt, de Bordj Bounaâma et de Theniet el Had, font l’exception et contribuent à leur manière, à rehausser l’image de la Santé. Suite à la nouvelle carte sanitaire de la wilaya entrée dans le cadre de l’application, du décret exécutif N°140/07, le but étant de rapprocher les prestations sanitaires de la population d’une part et la hiérarchisation des soins de l’autre. En effet, le secteur de la Santé sent la propreté, l’organisation, la prise en charge des malades, le suivi médical etc. Le personnel de la Santé travaille avec abnégation et dévouement. Par ailleurs, le personnel du secteur sanitaire de Tissemsilt, a amélioré ses performances et ses relations avec les patients dans le souci d’assurer les meilleures prestations. C’est dans cette optique, que plusieurs actions ont été entreprises en exécution des orientations du ministère de la Santé et de la population. Ce secteur de la Santé, au niveau de la wilaya, opère sa mue, pour se mettre en phase avec la réforme hospitalière, en lançant plusieurs opérations visant à garantir une couverture sanitaire durable à même de concrétiser les programmes préventifs au niveau des structures périphériques et en même temps, dans les zones éloignées, par la caravane médicale, qui sillonne les douars. Par ailleurs, ce secteur compte un nombre de 229 médecins généralistes, 123 spécialistes et chirurgiens-dentistes qui opèrent dans les établissements de Santé publics et privés. Par ailleurs, le secteur privé a apporté sa contribution à travers la wilaya par l’ouverture de Cabinets de soins spécialisés dont des Cabinets de médecine générale et des Cabinets de chirurgie dentaire. L’encadrement médical dans la wilaya, a connu un développement remarquable au cours de ces dernières années. Cette bonne couverture a permis, entre autres, de réduire le taux d’évacuation des patients, vers les autres wilayas, notamment Alger, Oran ou Blida, sauf pour ce qui est des cancéreux ou de certaines pathologies neurochirurgicales. La chirurgie infantile et les cancers de l’enfant, représentent les premiers motifs d’évacuation hors wilaya, suivis des traumatismes crâniens compliqués, associés à des comas. Les pathologies vasculaires et les cancers de l’adulte sont au 3ème rang des motifs, puis les fractures multiples, compliquées et les cardiomyopathies sévères. Les wilayas d’Alger et Blida, sont les destinations les plus fréquentes des évacuations pour les différentes pathologies. Seulement, les évacuations d’urgence ont été comptabilisées dont les transferts immédiats, sont réservés aux patients polytraumatisés, traumatismes crâniens et la chirurgie infantile, nécessitant l’hospitalisation dans des établissements spécialisés. L’affectation des praticiens spécialistes au cours de ces dernières années par le MSPRH, a pour effet: L’offre de prestations appropriées en termes de couverture médicale d’une part et d’autre part, la réduction des transferts, notamment en matière de spécialités vitales. L’autre particularité de la wilaya, c’est sa dotation en médecine de toutes les spécialités, grâce aux mesures incitatives offertes par la wilaya, comme les logements équipés qui ont incité les praticiens à venir travailler et s’installer dans la wilaya. L’une des magnifiques particularités relevées à travers la wilaya de Tissemsilt, la caravane médicale, qui sillonne deux fois par semaine, l’ensemble des centres éparses, avec ses équipes spécialisées et pluridisciplinaires. Sous forme de brigades mobiles, ces brigades sont chargées d’accomplir des actions de prévention, curatives et même psychologiques, en faveur des couches démunies ou éloignées, notamment, les équipes médicales mobiles formées chacune d’un médecin, d’une infirmière, d’un psychologue, d’une assistante sociale et d’une sage-femme. Les établissements de Santé publique ont été renforcés au cours des dix dernières années, de trois services de transfusion sanguine à travers les EPH de Tissemsilt, Theniet-El-Had et Bordj-Bounaâma où sont enregistrées chaque année, 9 485 séances d’hémodialyse au profit de 78 malades atteints d’insuffisance rénale. Soulignons, que les centres d’hémodialyse de Bordj Bounaâma et de Theniet El Had, ont contribué à baisser la pression enregistrée ces dernières années au niveau du centre d’hémodialyse de Tissemsilt chef-lieu de wilaya. Ces services ont contribué à atténuer la souffrance des patients et à leur épargner des déplacements aux établissements de santé, implantés dans les wilayas voisines, telles qu’Ain Defla, Tiaret et Chlef. Le secteur de la Santé dans la wilaya, a bénéficié au titre du quinquennat en cours, de 56 opérations. Aussi, parmi les plus importants projets prévus pour la wilaya, la réalisation d’un complexe «mère/enfant» qui prendra en charge les besoins maternels et infantiles, notamment pour ce qui est de la gynécologie, la chirurgie, l’obstétrique et la pédiatrie. Cet édifice, prévu pour accueillir environ 120 patientes, comporte un service des urgences médico-chirurgicales, des services de gynécologie, pédiatrie, chirurgie, une salle de réanimation et un laboratoire de radiologie, sera localisé à l’entrée de la ville de Tissemsilt. Un lieu choisi délibérément, à cause des facilités d’accès qu’il accorde aux autres localités comme Theniet El Had et Bordj Bounaâma. Cet établissement est appelé, selon la même source, à prendre en charge au mieux, la santé maternelle et infantile, devant la tension que connaissent les services en question, relevant des hôpitaux de la région, s’avérant incapables de contenir le nombre sans cesse croissant des malades et à permettre une couverture totale des 22 communes de la wilaya. Il est prévu, en outre, une polyclinique à Theniet El Had, une école paramédicale verra également le jour pour renforcer le personnel paramédical au sein des différentes structures de santé. La création d’une annexe de l’Institut Pasteur a été reconvertie en UMC et le renforcement des urgences. La wilaya de Tissemsilt tente, ces derniers temps, de relever les défis en s’adaptant progressivement aux nouvelles dispositions introduites dans le cadre des réformes initiées par l’Etat. Par ailleurs, la nouvelle carte sanitaire de la wilaya de Tissemsilt, a pris de l’ampleur par rapport aux années précédentes. Elle est constituée actuellement de 3 établissements publics hospitaliers implantés à Tissemsilt, Theniet El Had et Bordj Bounaâma, avec une vocation curative d’une capacité globale de plus de 600 lits, 20 polycliniques, 116 salles de soins dont 96 opérationnelles, 7 maternités et 15 unités de dépistage et de suivi (UDS), de santé scolaire, destinés à accroître la prévention contre les épidémies et les maladies infectieuses et un centre de rééducation fonctionnelle. Par ailleurs, le secteur de la Santé dispose des points de garde à travers la wilaya. Et ce, pour éviter aux malades de longs et éprouvants déplacements. Le jumelage entre le Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Sidi Bel-Abbès et l’établissement public hospitalier (EPH) de Tissemsilt, a donné des résultats «encourageants» a affirmé mardi, le directeur de la Santé de la wilaya. Lors du Conseil exécutif, le directeur a indiqué, que cette convention a permis d’effectuer 8 missions d’interventions chirurgicales dans diverses spécialités, des consultations médicales, la formation de staffs médicaux de l’EPH, du chef-lieu de wilaya, par un spécialiste en ORL et la dotation de l’EPH de Bordj-Bounaâma de nouvelles salles opératoires.

Mohamed Achraf