<span style='text-decoration: underline;'>ECOREP-Piriou à Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Le constructeur de bateaux expose au Salon de la pêche et de l’aquaculture</span>

Au Salon régional de l’investissement de la pêche et de l’aquaculture qui s’est tenu à Mostaganem du 25 au 27 du mois courant, (voir article paru dans notre édition d’hier), l’entreprise étatique ECOREP dont le siège se trouve à Bouharoun dans la wilaya de Tipaza et qui agit en partenariat depuis 2015 avec la société française «PIRIOU», était présent aux côtés de la cinquantaine d’exposants. Ladite entreprise qui emploie 110 travailleurs dont des cadres, des ingénieurs, des soudeurs et des peintres, est spécialisée dans la construction et la réparation de bateaux de pêche.

Elle a déjà construit 200 petits métiers de 4 à 9 mètres de long et des sardiniers spadonniers de 10 à 12 mètres. Aussi, elle a construit un catamaran de 17 mètres qui est en exploitation.

A Guelta dans la daïra de Ténès (Chlef), le catamaran est destiné pour l’aquaculture et la mer, navigation côtière.

Toutes ses structures (coques à cabine), sont réalisées en alliage d’aluminium. Cette entreprise prévoit la construction de 6 thoniers. Elle attend pour commencer que les commandes des intéressés doivent avoir des autorisations ministérielles.

L’ECOREP est leader dans la construction de bateaux de pêche en Algérie. Elle projette de réhabiliter le site de Bouharoun pour la construction et la réparation de navires en acier et en aluminium allant jusqu’à 500 tonnes et 37 mètres avec la construction d’une nouvelle darse et de deux bâtiments industriels.

Charef.N