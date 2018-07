<span style='text-decoration: underline;'>Attaque contre la marine française en 1940 par la Royal Navy à Mers El Kébir </span>:<br><span style='color:red;'>Le Consul de France se recueille au cimetière chrétien à la mémoire des 1297 morts</span>

Un vibrant hommage a été rendu hier, par le Consul de France à Oran, Mr Christophe Jean et la délégation qui l’accompagnait, aux 1297 morts et 350 blessés, victimes de l’attaque meurtrière du 3 juillet 1940, perpétrée par la flotte britannique contre la marine française, postée au large de Mers El Kébir, au cimetière chrétien «Henri Maillot» de Mers El Kébir, relevant de la daïra de Aïn El Türck.

© OT / Adda

© OT / Adda

© OT / Adda





Lors de l’allocution de recueillement, faite en présence des responsables locaux, le Consul général de France à Oran, a retracé un bref historique des événements dramatiques qui ont jalonné cette partie de l’histoire de la marine française et lors de laquelle, le 3 juillet 1940, la Royal Navy a attaqué par surprise, la flotte française amarrée dans la rade nord-africaine de Mers El-Kébir, près d’Oran, faisant 1297 morts et 350 blessés chez les marins français.

L’opération britannique, codifiée sous le nom de «Catapult» est survenue, suite au refus de la France de se rallier à la Grande Bretagne et ce, après avoir signé l’armistice avec l’Allemagne, faisant alors craindre au Premier Ministre britannique, Winston Churchill, que la Marine française, ne se mette à la disposition d’Hitler. Quatre cuirassés, un transporteur d’hydravions et six contre-torpilleurs de la flotte française, furent visés lors de cette attaque meurtrière, au large de la baie de Mers El Kébir. Le 4 juillet 1940, en fin d’après-midi, la Force «H» attaqua la Flotte française.

Le «Dunkerque» (croiseur) et le «Provence» (cuirassé), furent touchés. Les tirs foudroyèrent ensuite le «Mogador» (torpilleur) et le «Bretagne» (cuirassé), qui s’enflamma presque aussitôt. Le 6 Juillet 1940, le «Strasbourg», (croiseur de bataille), réussit à quitter la rade pour se mettre à l’abri à Toulon.

L’Armée Royale paracheva la destruction de la Flotte française en bombardant le «Dunkerque» et le «Terre Neuve» (patrouilleur), qui sombra après avoir explosé. A noter, que lors de cette émouvante cérémonie, une gerbe de fleurs fut déposée à la mémoire des victimes de cette tragédie, après écoute des deux hymnes nationaux, français et algérien. Aussi, un hommage particulier a été rendu par le consul général de France, à l’un des rescapés algériens de cette bataille qui dura du 3 au 6 juillet, Mr Yahia Brahimi, un ancien matelot âgé de 90 ans, miraculeusement sauvé lors des opérations de sauvetage, et présent avec quelques membres de sa famille à la cérémonie. Une médaille de reconnaissance lui fut décernée à l’occasion. Enfin, une sympathique collation fut offerte par le maire de Mers El Kébir à ses hôtes, au siège de l’APC, en présence des élus de l’assemblée.

Karim Bennacef