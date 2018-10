<span style='text-decoration: underline;'>Avec un riche et intéressant débat </span>:<br><span style='color:red;'>Le consul d’Espagne à Oran hôte du Journal Ouest Tribune</span>

Un riche et intéressant débat avec le diplomate, en fonction à Oran, a permis de cerner et d’apprécier le contenu et les objectifs de l’action consulaire espagnole.

M. Alvaro Vermoet Hidalgo a indiqué que des dispositions sont en cours de mise en œuvre, devant permettre de prendre en charge plus rapidement et plus efficacement les missions consulaires, notamment en matière de délivrance de visas.

Il est vrai que le consulat d’Oran, couvrant toutes les wilayas de l’Ouest du pays, doit faire face à une demande croissante en visa au sein d’une population de plus de 20 millions d’habitants. Évoquant l’état des lieux des relations algéro-espagnoles, le consul d’Espagne à Oran a rappelé l’importance de la coopération entre son pays et l’Algérie, soulignant que l’Algérie demeure un partenaire stratégique pour de multiples raisons liées à la proximité géographique, historique et sociale.

Maîtrisant à l’évidence toutes les grandes questions de l’heure inscrites au registre des concertations algéro-espagnoles dont la crise migratoire, les interconnexions en gaz et électricité, les nouvelles énergies et les échanges économiques, scientifiques et culturels – le consul d’Espagne à Oran semble plaider pour une «nouvelle diplomatie» plus inclusive et plus lucide, entre les pays du Maghreb et la péninsule Ibérique.

S.Benali