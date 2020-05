<span style='text-decoration: underline;'>Sport-Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>Le contrôle médical des athlètes d’élite impératif avant la reprise</span>

Le contrôle médical des athlètes d’élite (valides ou handisports) doit être impératif, voir obligatoire, avant la reprise des entrainements, a indiqué à l’APS, le Docteur Abderrahmane Ghlaimi, président de la commission médicale de la Fédération algérienne handisport (FAH) et membre de la commission médicale de la FAF.

«L’entrainement à domicile n’est pas suffisant, c’est pourquoi, il y a une demande pressente des athlètes pour reprendre le chemin des entrainements, mais la reprise doit respecter certaines règles sanitaires après plus de deux mois de confinement «, a expliqué à l’APS, Ghlaimi, chargé aussi du suivi médical du champion olympique Taoufik Makhloufi.

L’ensemble des athlètes d’élite algériens, qualifiés aux Jeux olympiques ou paralympiques de Tokyo-2020 ou ceux encore en lice pour une qualification, ont arrêté leur préparation en raison de la pandémie du coronavirus et le report d’une année, des deux rendez-vous olympiques. Certains athlètes se sont contentés de maintenir leur forme physique avec les moyens de bord.

Pour le cardiologue de profession, le contrôle médical doit être systématique pour tous les athlètes d’élite qui doivent être soumis à différents examens médicaux, avant la reprise des entrainements en plein air ou en salle. « Le protocole sportif d’évaluation des athlètes d’élite et de haut niveau nous instruit, avant de permettre une reprise des activités, la réalisation systématique d’une série d’examens physiques sur l’athlète et le soumettre à un questionnaire», a souligné Ghlaimi, assurant que cette opération peut se faire dans les hôpitaux et centres médicaux sportifs équipés pour la matière et dotés de compétences, à l’instar de l’hôpital Nefissa Hamoud (ex-Parnet) et le CNMS.

Le retour des athlètes aux activités doit passer par «une évaluation physique au cas par cas et adapter la reprise à l’entrainement en fonction des capacités de chacun, pour éviter les blessures et de prolonger l’arrêt du sportif», a-t-il averti. D’autre part, Ghlaimi s’est dit «favorable» à l’idée de regrouper des athlètes d’élite dans un centre de préparation national, pour reprendre leur préparation, mais avec des conditions à réunir au préalable.

« Certes, l’idéal est de rassembler les athlètes dans des centres de regroupement, mais avec un suivi médical et diététique rigoureux, une présence de leurs staffs, et surtout le respect total et stricte des mesures de sécurité», conclut Ghlaimi.