<span style='text-decoration: underline;'> Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Le conventionnement ne séduit pas les médecins privés</span>

Le conventionnement ne séduit pas les médecins privés à Oran qui continuent de boycotter ce dispositif en raison des tarifs de consultations qualifiés de «dérisoires» par les praticiens.

Sur près d’un millier de médecins concernés à Oran, ils sont au total seuls 165 médecins privés dont 26 spécialistes à adhérer à ce dispositif dans la wilaya d’Oran, selon des données communiquées par la Direction de la Caisse nationale d’assurance sociale de la wilaya d’Oran. Les tarifs des consultations fixés par la CNAS, ne font pas l’unanimité parmi les médecins privés en particulier les spécialistes. Les tarifs remboursés par la CNAS sont entre 400 et 600 dinars pour la consultation générale et entre 600 à 900 dinars pour la consultation spécialisée. Le conventionnement, similaire à la contractualisation des structures publiques avec la CNAS, entre dans le cadre de l’assainissement du système du tiers payant au profit des assurés nécessiteux et des malades chroniques. Il suffit à l’assuré, détenant une carte sociale ordinaire ou du tiers payant, de présenter sa carte à son médecin traitant prestataire pour être remboursé ou pour pouvoir bénéficier de la gratuité des soins et des médicaments. Ces systèmes assurent une meilleure maîtrise des dépenses de santé de la sécurité sociale, garantissent une plus grande efficacité dans le fonctionnement du système public de soins et une amélioration de la qualité de la prise en charge hospitalière des assurés sociaux.

H. Maalem