<span style='text-decoration: underline;'>Conseil des ministres</span>:<br><span style='color:red;'>Le coronavirus, l’énergie et l’eau au menu</span>

Le pétrole, les ressources en eau et le coronavirus ont mobilisé, hier, le Conseil des ministres, dont la réunion a abordé d’autres questions à l’image des TIC, de la micro-entreprise et le tourisme. Actualité oblige, l’exécutif a entendu un point de la situation de l’épidémie du coronavirus dans le monde et l’état des lieux en Algérie. Le ministre de la Santé qui a clos l’ordre du jour du Conseil des ministres, avait l’ouïe de tous ses collègues en raison des terribles répercussions qu’à la maladie sur l’activité humaine sur l’ensemble de la planète.

Il y a lieu de retenir dans l’exposé du ministre, que l’Etat s’attellera à renouveler le stock des moyens de prévention, des accessoires médicaux et des médicaments ainsi que l’acquisition de caméras thermiques sophistiquées. Le département de Benbouzid a consacré 3,7 milliards de DA à ces opérations. En réaction à l’intervention du ministre de la Santé, le chef de l’Etat a tenu à féliciter et encourager tous les fonctionnaires de la Santé, ainsi qu’aux agents de la sécurité et de la Protection civile eu égard à leurs efforts pour faire face à cette épidémie. Le président a surtout appelé tous les agents de l’Etat à s’armer de vigilance. Il a estimé nécessaire reporter, s’il le fallait, les manifestations internationales prévues en Algérie et programmer les rendez-vous sportifs à huis clos. Pour l’heure, la situation est sous contrôle, mais le Président Tebboune se veut préventif.

Concernant les hydrocarbures, le ministre du secteur a mis le point sur la nécessité d’intensifier les efforts de recherche et d’exploration y compris dans le nord du pays et en offshore. Dans le plan du gouvernement, M.Arkab prévoit le développement de la pétrochimie, ainsi que les énergies renouvelables et également l’énergie nucléaire. Cela, sans se couper des préoccupations de la consommation nationale de carburant, où il a prévu d’élever les capacités de stockage de carburant de 12 à 30 jours pour satisfaire la demande nationale.

Dans son intervention, le Président de la République a rappelé que l’objectif à atteindre dans les cinq années à venir, est de concrétiser une transition énergétique basée sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables de façon à répondre aux besoins de la consommation interne croissante suite à l’amélioration du niveau de vie du citoyen.

Il a, en outre, appelé à la mise en place d’une politique d’efficacité énergétique stricte pour mettre fin au gaspillage et préserver en permanence les ressources énergétiques du pays, valoriser et renouveler les ressources d’hydrocarbures en vue de reconstituer les réserves déjà consommées.

L’autre sujet brûlant qui mobilise l’opinion nationale et fait craindre le pire, est en rapport avec les ressources en eau. Le pays vit une grave sécheresse et l’exposé selon le ministre des Ressources en eau est, à ce propos, central. Compte tenu de cet état de fait et du caractère semi-aride du climat algérien, le département prévoit d’adapter «le plan national de l’eau aux nouvelles données climatiques et de développement et à l’intégration des nouvelles tendances stratégiques du programme présidentiel, ce qui nécessite d’assurer des stocks stratégiques qui nous sécurisent contre l’irrégularité des précipitations et qui garantissent, dans le même temps, une adaptation optimale avec les zones à relief accidenté, les données démographiques et à l’expansion urbaine».

Il sera prévu d’atteindre, avant la fin 2020, une distribution quotidienne de l’eau potable dans 469 des 661 communes ayant enregistré un manque en eau potable. L’opération touchera toutes les communes et zones d’ombre dans les cinq années à venir. Dans ce cadre, il a été décidé la construction de quatre nouveaux barrages et l’augmentation du nombre de stations de dessalement dans le nord et de déminéralisation dans le Sud du pays, ainsi que l’amélioration des services en matière d’eau potable et d’épuration à travers une série de mesures dont l’extension des réseaux, la généralisation de l’utilisation des énergies renouvelables, la lutte contre le gaspillage de l’eau, l’intensification du réseau de laboratoires d’analyse de qualité des eaux et la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre les inondations.

Le Président a affiché la volonté de l’Etat à poursuivre son soutien au secteur des ressources en eau, au vu de son impact sur la vie des citoyens et son rôle dans l’accompagnement du développement socioéconomique du pays.

En sus de ces trois sujets qui font l’actualité en Algérie, le Conseil des ministres a entendu les exposés des ministres chargés des micro-entreprises et du tourisme.

