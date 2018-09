<span style='text-decoration: underline;'>Aïn Defla</span>:<br><span style='color:red;'>Le corps d’une personne emportée par les eaux d’un oued repêché</span>

Les éléments de la Protection civile de Aïn Defla ont repêché dimanche le corps sans vie d’une personne qui avait fait une chute samedi dans un oued situé entre El Hassania et Bathia (sud de la wilaya), a-t-on appris dimanche du chargé de communication de la direction locale de ce corps constitué.

«La victime, 56 ans, emportée samedi après-midi par les eaux en furie de l’oued, a été retrouvée au niveau de la région d’El Hamoul relevant de la commune d’El Hassania, soit à 10 km de l’endroit où elle avait fait une chute», a indiqué le capitaine Kamel Hamdi, signalant que l’opération de recherche entamée aussitôt la nouvelle de sa disparition connue avait été interrompue en soirée à cause de l’obscurité et des pluies torrentielles.

La recherche de la victime a nécessité la mobilisation de quelques 50 éléments de la protection civile, dont de nombreux plongeurs, 2 camions et 2 ambulances, a-t-on souligné, mettant en avant l’élan de solidarité des citoyens qui ont bravé la pluie et les vents violents pour venir en aide aux pompiers lors de cette opération rendue difficile du fait que l’endroit en question regorge de cailloux, d’herbes et de roseaux.

La dépouille de la victime a été transférée vers la morgue de l’hôpital Mekkour Hamou de Aïn Defla, a-t-on précisé.