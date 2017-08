<span style='text-decoration: underline;'>﻿Ils affrontent les incendies au péril de leurs vies</span>:<br><span style='color:red;'>Le courage et l’engagement des soldats du feu</span>

Des milliers d’hommes disséminés sur les 1400 kilomètres de la bande nord du pays, sont de leurs familles et affrontent les flammes dans des conditions très difficiles. «Quel que soit le niveau d’entraînement de nos hommes et la perfection de leurs outils, le combat contre le feu, c’est d’abord une bataille de l’instant. Nos enseignements nous servent toujours, mais des fois, on se fait surprendre», raconte un pompier.

De mémoire d’Algérien, jamais les feux de forêts n’ont été aussi intenses, ni touchés une aussi importante superficie, comme on le constate ces derniers jours. D’El-tarf jusqu’à Médéa, en passant par Ain Defla, Tizi-Ouzou, Bouira et Béjaïa, les incendies ont dévoré des milliers d’hectares en l’espace d’une semaine. Cette situation inédite impacte très sérieusement les moyens de lutte de la Protection civile et oblige certaines brigades à éviter de longs déplacements à partir de leurs bases, sachant l’étendue du sinistre. «Avant, nous mobilisions des centaines d’hommes de plusieurs wilayas en cas d’important incendie dans une région précise. Mais avec les départs de feu sur toute la bande nord du pays et la canicule qui est un facteur de départ de feu, celle solution n’est plus possible», note un pompier dans la région de Ain Defla, entre deux interventions très éreintantes. Les équipes opérant dans cette wilaya, ont eu beaucoup à faire ces derniers jours. Leur mission, hier, consistait à éviter le réveil d’un foyer mal éteint. Dans d’autres wilayas, c’est le combat permanent contre les incendies qui continuent de ravager d’importants massifs forestiers du pays.

Les scènes diffusées sur les télévisions nationales et par les vidéos amateurs postées sur Internet, sont loin de la terrible réalité qui a cours dans ces maquis enflammés où les températures peuvent facilement dépasser les 50%. Les soldats du feu, avec des moyens souvent rudimentaires, s’attaquent aux incendies avec un engagement remarquable. «Nos hommes travaillent avec le risque de se faire piéger par des feux», raconte notre interlocuteur qui souligne le fait qu’il arrive qu’un incendie prenne une importance soudaine et il devient impossible de le combattre. «Si en cet instant, un pompier était à la manœuvre, il risque d’y laisser la vie» nous dit-on.

La dureté de la tâche n’a d’égal que le courage surprenant des hommes de la Protection civile. Ils bénéficient d’un entraînement aux normes internationales et d’un équipement adéquat, mais il est admis dans la famille des pompiers, qu’un incendie réserve toujours des surprises. «Quelque soit le niveau d’entraînement de nos hommes et la perfection de leurs outils, le combat contre le feu, c’est d’abord une bataille de l’instant. Nos enseignements nous servent toujours, mais des fois, on se fait surprendre», raconte notre pompier qui affirme avoir déjà perdu des camarades, victimes d’incendie.

Ce témoignage illustre le quotidien de milliers d’hommes disséminés sur les 1400 kilomètres de la bande nord du pays qui sont de leurs familles et affrontent les flammes dans des conditions très difficiles. «Le malheur dans l’histoire, c’est qu’il n’y a rien d’autre à faire. Il faut combattre ces incendies mètre carré par mètre carré. On ne peut que saluer le courage et l’abnégation de ces hommes qui affrontent la mort dans l’exercice de leur métier», affirme un citoyen qui dit avoir été impressionné par le courage de nos pompiers qui dit-il, font montre d’une endurance exceptionnelle.

L’épisode caniculaire n’est pas fini et le risque que le thermomètre reparte de plus bel dans les semaines à venir, n’est pas exclu. Jusqu’à aujourd’hui, on ne déplore qu’un seul décès parmi les hommes de la Protection civile dans un accident de la circulation. Les jours à venir sont porteurs de dangers pour ces soldats du feu. Il faut espérer que la saison des incendies de forêts finisse sans que l’on ait à enregistrer un autre drame.

Alger: Smaïl Daoudi