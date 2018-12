<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés 0 – Enugu Rangers (Nigeria) 0 </span>:<br><span style='color:red;'>Le courage n’a pas suffi</span>

C’était courageux de la part des protégés de Bouzidi qui, malgré le nul vierge concédé à domicile, ont montré une volonté de ravir leur public présent en dépit des problèmes énormes que vit le club phare de la Mekerra, sans dirigant et dans une situation délicate à cause de la non rémunération des joueurs à qui on doit des mensualités.

Amoindris de ses trois titulaires Zouari, Belahouel et Labani qui ont boudé et les entrainements et les matchs officiels et face à un arbitrage qui les priva de deux pénaltys, l’USMBA n’avait pas à rougir devant l’une des équipes les plus expérimentées à l’échelle continentale. La première alerte de la joute d’avant hier est signée par les visiteurs et la claquette du gardien, Sofiane Khedaïria, a été salutaire à la dixième minute. L’unique riposte locale de la première période est le coup franc direct dangereux de Tabti. Ce dernier blessé, céda sa place à Seguer à une minute du repos. La seconde mi-temps commença avec une nette domination des gars de la Mekerra. 51ème minute, main dans la surface du défenseur nigérian mais l’arbitre du Libéria laissa le jeu se poursuivre. Cinq minutes après, les deux tentatives de Seguer et Benayad ont échoué face à l’intervention du portier Bensey. Puis, une deuxième faute de main dans la surface par Aguda à la 78ème mn non sifflée. Khali transformé en attaquant rata son tir face au gardien adverse, et enfin, Adjani du côté des Rangers a faillit marquer d’un puissant tir non cadré.

B.Didéne