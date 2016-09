<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span> :<br><span style='color:red;'>Le cours inaugural de l’année scolaire 2016-2017 consacré à la mémoire de la Révolution</span>

Le coup d’envoi de la rentrée scolaire 2016/2017, a été donné hier dimanche par le wali, à partir de la nouvelle école primaire de Boucaid.

Le cours inaugural pour cette rentrée était placé sous le thème: “A la mémoire de la Révolution du 1er Novembre 1954, qui a mis en avant, les valeurs de la glorieuse guerre de libération nationale”. La rentrée scolaire s’est effectuée dans la sérénité et la cohésion. Dès le premier jour, nouveaux et anciens scolarisés étaient déjà prêts au rendez-vous, habillés et chaussés de neuf, pour la majorité d’entre eux, la mine radieuse, ils piaffaient, avant de rentrer dans les salles de cours des établissements scolaires. La direction de l’Education de la wilaya avait mobilisé tous les moyens nécessaires, afin d’assurer une rentrée dans les meilleures conditions pour laquelle sont attendus plus de 69 523 élèves des trois paliers confondus, soit 30 025 en primaires, 23 377 au moyen et 11 121 en secondaire, selon les statistiques de la cellule de communication de la direction de l’Education de la wilaya. Le secteur de l’Education au niveau de la wilaya a été renforcé à l’occasion de cette rentrée scolaire 2016/2017, par l’ouverture d’un groupe scolaire à Laâyoune, d’un CEM à Khémisti, d’un lycée à Bordj Emir Abdelkader, outre sept classes primaires, quatre cantines, dont deux à Khémisti, une à Lazharia et une autre à Laâyoune. Il est prévu la réception avant la fin de l’année en cours, de trois groupes scolaires au chef-lieu de wilaya, d’un internat au CEM de Ammari et 15 classes d’extension pour renforcer les infrastructures existantes, allégeant ainsi les effectifs et le taux d’occupation des classes qui est de 25 élèves au primaire, 30 au moyen et environ 32 au secondaire. Ces infrastructures devront réduire la pression exercée sur certains établissements éducatifs de la région, rapprocher les structures scolaires des sites d’habitation. Par ailleurs, des mesures ont été prises dans le secteur de l’Education pour la généralisation des classes préparatoires dans l’enseignement primaire, sur l’ensemble des localités de la wilaya. En matière de solidarité scolaire, plus de 41.000 élèves issus de familles nécessiteuses, bénéficieront de la prime scolaire, en plus de la gratuité des manuels, indique-t-on auprès de la direction de l’Education, pour les élèves inscrits en première année élémentaire, ainsi que pour la deuxième année (2ème génération). D’autre part, toutes les dispositions matérielles et organisationnelles ont été prises par la wilaya, en vue de garantir toutes les conditions de succès de cette opération. Dans ce contexte, les listes des élèves concernés par l’aide sociale à la scolarité sont d’ores et déjà arrêtées. Le secteur de l’ةducation au cours de ces dernières années, a démontré la volonté des autorités, de consacrer à ce secteur toute l’attention voulue, l’objectif principal étant, de donner aux élèves et aux personnels éducatifs, la possibilité d’évoluer dans un environnement adéquat, marqué par des établissements nouveaux qui favoriseront l’élimination des surcharges des classes et les meilleures conditions de travail tant aux enseignants qu’aux élèves. Aussi, toutes les conditions en moyens humains et matériels ont été réunies pour accueillir les élèves, selon notre constat sur place. Prenons par exemple le fait que les autorités locales de la wilaya ont procédé au coup d’envoi de la rentrée scolaire 2016/2017, à partir de la commune de Boucaid, où une nouvelle école primaire a été réalisée par la régie communale de Boucaid. Signalons que vingt (20) classes d’enseignement de Tamazight seront ouvertes à travers la wilaya lors de cette rentrée scolaire, des classes seront également ouvertes à travers les écoles primaires, des communes de Tissemsilt, Theniet El Had, Bordj Emir Abdelkader, Khémisti et Lardjem. Elles seront encadrées par des enseignants de Tissemsilt et des autres wilayas qui ont reçu une formation spécifique. La direction de l’ةducation de la wilaya a enregistré 50 demandes, émanant des écoles primaires pour enseigner cette langue nationale. Soulignons, que des classes ont été ouvertes hier le 04 septembre, pour enseigner également l’allemand pour la première fois dans la wilaya. Ces classes se trouvent au niveau des lycées de Khémisti et Ouled Bessem. Pour ce qui est de l’encadrement, 2.566 enseignants et instructeurs ont bénéficié d’une formation sur les méthodologies de 2ème génération, durant la saison scolaire écoulée.

Mohamed Achraf