<span style='text-decoration: underline;'>Le président Tebboune préside aujourd’hui une réunion du Conseil des ministres </span>:<br><span style='color:red;'>Le Covid 19, les réformes, la jeunesse et le Ramadhan au menu</span>

Le Conseil des ministres se penchera sur «la contribution des jeunes et des start-up dans la prévention de cette pandémie». Un aspect révélateur de la volonté d’être à l’écoute de la jeunesse. Cette réunion intervient dans un contexte de mobilisation tous azimuts et l’apport des jeunes est déterminant dans le succès de la gestion de l’épidémie.

Partiellement confinés dans une grande majorité et totalement confinés à Blida, les Algériens ont reçu, hier, la décision des plus hautes autorités du pays qui consiste à reconduire les mesures de confinement, avec à la clé, un allègement du dispositif. Ils sont donc fixés sur les intentions des pouvoirs publics. C’est également aujourd’hui que le chef de l’Etat réunit le Conseil des ministres. En effet, selon un communiqué de la présidence de la République, rendu publique, hier, «le Président de la République, chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera, dimanche 19 avril 2020, la réunion périodique du Conseil des ministres en visioconférence». Il va de soit que la question de l’épidémie du Covid-19 et les mesures qui lui sont rattachées seront abordées par l’exécutif. On retiendra néanmoins que lors de ce Conseil des ministres qui se tiendra par visioconférence, il sera question de «l’examen et l’adoption de plusieurs exposés ministériels relatifs essentiellement à la révision du Code pénal et aux mesures prises en vue de relancer le cycle économique».

Le communiqué signale que cette prospective renvoie à l’«après la pandémie de coronavirus et à la lumière de la réforme de la gouvernance dans le secteur industriel».

Il convient de souligner également que l’exécutif se penchera sur «la situation du marché pétrolier mondial». Un facteur bien entendu limitant la marge de manœuvre financière du pays. Mais cela n’empêchera pas le Conseil des ministres d’évoquer «la prise en charge sociale des familles impactées» par l’épidémie. «Le conseil des Ministres se penchera également sur les mesures de solidarité pour le Ramadhan », poursuit le communiqué qui évoque un autre point très important à l’ordre du jour du Conseil des ministres et qui a trait à «la contribution des jeunes et des start-up dans la prévention de cette pandémie». Un aspect révélateur de la volonté d’être à l’écoute de la jeunesse.

Le Conseil des ministres intervient dans un contexte de mobilisation tous azimuts et l’apport des jeunes est déterminant dans le succès de la gestion de l’épidémie. Il utile de signaler à ce propos que les milliers d’initiatives prises au quotidien par des collectifs de jeunes et des Start-up aux quatre coins du pays aident considérablement les pouvoirs publics dans le dépassement de la crise sanitaire. Les centaines de milliers de masques confectionnés et les centaines de milliers de litres de gel hydroalcooliques produits de manière totalement bénévole ont permis à beaucoup de structures sanitaires de faire face au Covid-19.

Cela pour dire que le dernier point à l’ordre du jour du Conseil des ministres mérite largement sa place est la cohésion exemplaire, constatée sur le terrain entre les agents publics et les collectifs de jeunes, constitue un véritable signal positif quant à la reconstruction de la confiance entre la société et l’Etat.

Il reste, enfin, que la principale préoccupation de tous demeure la fin de l’épidémie pour un retour à un fonctionnement normal des institutions de la République. Cela, le président de la République s’y attelle et l’opinion nationale attend avec une pointe d’impatience ses décisions en ce sens.

Anissa Mesdouf