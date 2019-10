<span style='text-decoration: underline;'>Division amateur (Gr. Ouest) </span>:<br><span style='color:red;'>Le CR Témouchent montre les muscles, l’entraîneur Belatoui ne s’enflamme pas</span>

Le CR Témouchent, qui a retrouvé cette saison la Division nationale amateur de football (Gr. Ouest), a affiché tôt ses ambitions de monter en Ligue 2 après avoir réalisé quatre victoires pour autant de matchs en ce début d’exercice, mais son entraîneur Omar Belatoui ne s’enflamme pas.

Les protégés de l’ancien défenseur international s’en sont d’ailleurs sortis indemnes de leur premier véritable test de la saison en s’imposant, jeudi passé sur le terrain du SCM Oran (1-0) en ouverture de la quatrième journée du championnat qui se poursuit ce samedi.

Cette victoire a coïncidé avec la défaite en déplacement de l’IRB El Kerma face au MCB Oued Sly (2-1), ce qui a profité aux Témouchentois pour prendre seuls les commandes de leur championnat qu’ils avaient partagées avec les «Kermaoua» pendant les trois premières journées. «Ca a été très difficile de venir à bout du SCM Oran. D’ailleurs, nous avons dû attendre les derniers instants de la partie pour inscrire le but de la victoire.

Cela démontre, on ne peut mieux, la détermination de mes capés de ne rien lâcher», a déclaré à l’APS, Omar Belatoui. Pourtant, ceux qui suivent de près le championnat de la DNA (Gr. Ouest) s’attendaient à un sursaut d’orgueil de la part de la formation de «Medioni» qui a concédé sa première défaite de la saison lors de la précédente journée face aux voisins de l’IRBEK. Mais c’était compter sans cette bonne santé qu’affiche d’entrée le nouveau promu en DNA. Voilà qui fait plaisir à l’ex-entraîneur du MCO qui reste néanmoins réaliste, refusant ainsi de s’enflammer car il sait pertinemment que le chemin est encore long, selon ses dires. Et d’ajouter : «Je suis persuadé qu’au fil des journées, notre mission sera compliquée davantage. A nous donc de garder cet état d’esprit de solidarité qui nous a permis jusque-là de dépasser tous les obstacles». Le changement du système pyramidal de la compétition, adopté récemment par l’assemblée générale de la Fédération algérienne de football lors d’une session extraordinaire, est tombé à point nommé pour le CRT qui voit ses chances augmenter pour accéder en Ligue deux, puisqu’ils seront pas moins de six clubs à monter de chaque groupe de la DNA au deuxième palier la saison à venir.