<span style='text-decoration: underline;'>LIGUE 1 (14ÈME JOURNÉE)</span>:<br><span style='color:red;'>Le CRB à 3 points du titre honorifique de champion d’automne</span>

Le CR Belouizdad tentera de remporter le titre honorifique de champion d’automne, à l’occasion de son déplacement chez l’USM Alger, dans ce qui sera le choc de la 14e journée du championnat de Ligue 1 de football, lundi.

Solide leader avec 28 points et qua tre longueurs d’avance sur son dau phin le MC Alger (2e, 24 pts), le Chabab sera face à un véritable test révélateur d’une équipe usmiste (10e, 14 pts) qui souffle le chaud et le froid depuis le début de la saison. Une victoire des Belouizdadis leur permettra d’assurer le titre honorifique de champion d’automne, sans attendre les deux derniers matchs de son poursuivant direct, dont celui face à l’ES Sétif qui a été reporté à une date ultérieure. L’autre affiche de cette journée se jouera au stade Ahmed-Zabana entre le MC Oran (3e, 19 pts) et l’ASO Chlef (13e, 12 pts), dans un derby de l’Ouest qui s’annonce indécis et ouvert à tous les pronostics. Tenu en échec à domicile par l’US Biskra (0-0) lors de son dernier match, le MCO devra impérativement réagir pour essayer de revenir à hauteur du MCA.

De son côté, l’ASO, auteur de quatre points sur six possibles, compte jouer son vatout jusqu’au bout pour quitter la zone de turbulences. Quant à la JS Saoura (3e, 19 pts), qui reste sur une défaite à Alger face au leader (1-0), elle abordera la réception de l’USM Bel-Abbès (9e, 16 pts) avec l’intention de réagir et surtout mettre fin à trois matchs sans victoire. De son côté, le CS Constantine (5e, 18 pts), vainqueur lors de sa dernière sortie à domicile dans le derby de l’Est face à l’ES Sétif (3-1), se rendra chez son voisin de l’AS Aïn-M’lila, également 5e avec 18 pts, dans un duel qui s’annonce équilibré. La JS Kabylie, dont les deux derniers matchs ont été reportés à une date ultérieure, effectuera un déplacement périlleux à l’Est pour défier le CA Bordj Bou Arréridj avec lequel il partage la 7e place (17 pts) dans l’objectif de s’approcher du podium.

Toutefois, les «Canaris » devront rester vigilants face à une équipe du CABBA qui semble avoir le vent en poupe en étant invaincue depuis la 10e journée sous la conduite de l’entraîneur français Franck Dumas. Dans la lutte pour le maintien, deux rencontres opposeront des équipes mal-classées : NC Magra (13e, 12 pts) – US Biskra (10e, 14 pts) et NA Husseïn-Dey (13e, 12 pts) – Paradou AC (16e, 8 pts). Parmi ce quatuor, seul le NC Magra reste sur une victoire décrochée lors de la précédente journée à Alger face au NAHD (1-0), alors que l’USB a été tenue en échec devant son public par le CABBA (0-0). En difficulté, le PAC devra se «révolter» pour amorcer sa mission de sauvetage et éviter de se compliquer davantage la vie.

Le match MCA – ESS a été reporté à une date ultérieure en raison de l’engagement du club algérois en Coupe arabe, où il recevra lundi son homologue irakien d’Al- Quwa Al-Jawiya à Blida (20h00) dans le cadre du 1/8 de finale retour.