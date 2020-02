<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 (17ème journée)</span>:<br><span style='color:red;'>Le CRB accroché, l’USMA et le NAHD sombrent</span>

Le leader du championnat de Ligue 1 de football, le CR Belouizdad a été accroché par le NC Magra (1-1), au moment où les deux clubs d’Alger, l’USM Alger et le NA Hussein-dey ont sombré, lors de la 17e journée de la compétition, disputée samedi, et amputée de deux rencontres.

Le leader belouizdad qui appréhen dait son voyage à Magra, s’est con tenté d’un nul (1-1) . Ayant cru à la victoire après l’ouverture du score par Soumana (75e), les hommes de Franck Dumas se sont contentés finalement d’un point après l’égalisation sur le fil du NCM par Lakdja (90+3). En attendant le déroulement des deux matches en retard, USB-JSK (dimanche) et MCA-PAC (plus tard), le club de Laakiba compte désormais une marge sécurisante de six points. La grosse surprise du 1er acte de la 17e journée est venue de Bologhine, où l’USM Alger, privée de son public pour cause de huis-clos, a sombré corps et âme devant le CS Constantine (1-3) au grand dam de son coach, Bilal Dziri qui n’arrive pas à trouver la bonne formule. Les Constantinois jouant sans complexe, ont trouvé en la personne de Belkacemi, le buteur idéal, en ouvrant le score (49e) avant de redonner l’avantage à son équipe (90e). Le jeune El-Haraichi a enfoncé le clou en inscrivant le 3e but du KO (90e+1). Entre-temps, le but égalisateur (85e s. pen) de Mahious, l’homme en forme, n’aura servi à rien, puisque son équipe a perdu sa 3e place au ,profit de son adversaire du jour . Le mini-sommet de la journée qui a opposé à Oran, le MCO et l’ES Sétif s’est terminé sur un score nul (1-1), un résultat qui satisfait beaucoup plus les visiteurs. Ces derniers ont ouvert la marque par le buteur-maison Djahnit sur penalty (50e), avant que les locaux ne rétablissent l’équilibre par Boutiche qui a égalisé en deux temps, en reprenant avec succès son penalty repoussé par le gardien oranais (64e). Ce nul permet aux deux équipes d’occuper conjointement la 5e place en compagnie de l’USM Alger avec 24 points pour chacune. La JS Saoura a finalement renoué avec la victoire en battant dans la douleur, une courageuse équipe de l’AS Ain M’lila (2-1). Cette dernière s’est permise le luxe de mener à la marque par le buteur-maison, Demane (74e). Mais la joie des M’lilis a été de courte durée, puisque les locaux ont vite fait de niveler le score dans la minute suivante par Farhi (75e), avant de porter l’estocade en fin de match par Messaoudi (86e). Cette victoire permet à la JSS de dépasser son adversaire du jour pour s’installer à la 7e place à 4 longueurs seulement du podium. Le CABB Arreridj qui a battu l’USM Bel-Abbes (2-0), grâce à Ghorbal (49e) et Belamiri (90+2), se dégage quelque peu de la zone rouge tout en enfonçant les Bel-Abbesiens qui n’avancent plus depuis quelque temps. L’ASO Chlef reste le grand bénéficiaire de cette journée en terrassant le NA Hussein-Dey (3-0) à Alger même. Boulaouidat (33e), Bengrina (48e), Hellal (88e) ont été les bourreaux d’Ennasria qui se dirige après ce revers, tout droit vers la Ligue 2. En revanche, les hommes de Samir Zaoui, remontent à la 11e place avec un total de 21 points, laissant le NAHD à une inconfortable 15e place avec 15 unités.