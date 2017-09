<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 Mobilis (3ème journée-match avancé)</span>:<br><span style='color:red;'>Le CRB remporte le derby algérois devant le MCA</span>

Le CR Belouizdad a remporté le derby algérois en battant le MC Alger (2-0), mi-temps (1-0) en match avancé de la troisième journée du Championnat de Ligue 1 Mobilis de football disputé mardi, au stade 20 Août 55 (Alger). Les deux buts de la rencontre ont été inscrits par Hamia (45+4 s.pen) et Arribi (90+3) pour le CRB. Avec cette victoire, la 3e consécutive, le CRB consolide sa position en tête du classement, alors que le MCA qui enregistre sa 1re défaite de la saison, reste provisoirement 4e avec 4 points. En ouverture de cette journée, l’USM Alger et le DRBT se sont séparés hier lundi,sur un score nul (1-1). Le reste des rencontres de cette troisième journée se déroulera vendredi et samedi prochains.