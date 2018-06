<span style='text-decoration: underline;'>Route du port d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Le creusage du premier tunnel finalisé</span>

En présence du secrétaire général de la wilaya M. Si Ali Meddah, les travaux de creusage du premier tunnel de la route du port, ont été finalisés hier.



© OT / Lazreg









En effet, deux engins de la société turque se sont rencontrés à l’intérieur du tunnel où la dernière couche de pierre a été creusée. Notons, que ce tunnel s’étend sur une distance de 1576 m, le creusage du 2ème tunnel sera finalisé en fin de juillet prochain, selon les explications du directeur du projet M. Ben Aissa Rahman représentant de l’agence nationale des autoroutes. Notons, que la fin du tunnel desservira la route du 4ème boulevard périphérique en attendant l’extension du projet au 5ème boulevard périphérique. La réception de la totalité du projet est attendue fin 2019.

Le wali d’Oran Mouloud Chérifi, a présidé récemment, une réunion de l’exécutif. Cette réunion a permis d’exposer l’étude préliminaire du projet d’aménagement de la frange maritime Est d’Oran. Cette étude a été faite par la société turque «Makyol». Ce projet d’aménagement entre dans le cadre du projet de la route du port. L’aménagement sera effectué sur une distance de 6 km. Avec la réalisation de plusieurs projets touristiques dont un port de plaisance, 2 plages artificielles, un stade de golf, des parcs aquatiques, ainsi que des espaces verts, ce qui offrira un visage radieux à cet endroit. Cette réunion a permis à plusieurs intervenants d’exposer leurs idées et propositions, visant à l’enrichissement de cette étude. Il est à rappeler que la route du port qualifiée par certains spécialistes de projet du siècle dans la Capitale de l’Ouest et l’un des grands projets structurants du secteur des Travaux Publics. Ce projet a souffert pendant des mois d’un financement non suffisant, à cause de la conjoncture actuelle du pays, ce qui a pénalisé les travaux menés par le groupe composé de la société turque «Makyol» et celle des Grandes œuvres d’art «Engoa». Cependant, tout est rentré dans l’ordre récemment, quand la société turque a reçu des paiements. Pour rappel, une autorisation de programme de 40 milliards de dinars, pour la réalisation de la pénétrante autoroutière du port d’Oran, a été décidée l’année dernière par le Conseil des ministres, présidé par le président de la République M. Abdelaziz Bouteflika.

La décision a été prise après une communication du ministre des Transports et des Travaux Publics, demandant et justifiant une réévaluation de l’autorisation de programme. Le projet va permettre de fluidifier la circulation des poids lourds, en créant un deuxième accès à l’enceinte portuaire et de réduire substantiellement la pression enregistrée sur le réseau existant. Selon l’Agence Nationale des Autoroutes (ANA), la réévaluation a été nécessaire du fait des changements introduits, prévoyant de réaliser un deuxième tunnel à double voie, d’une longueur de 1.680 mètres, afin d’éviter le déplacement d’un ensemble urbain avec les différents réseaux, l’opération s’avérant coûteuse. Le projet révisé prévoit de réaliser un accès, reliant la nouvelle pénétrante au rond-point des Falaises, par le biais d’un ouvrage d’art. L’objectif étant de promouvoir le secteur du Tourisme à travers d’autres projets prévus pour ce secteur, comme la future Marina. La réévaluation a pris également en compte la consolidation des travaux supplémentaires du projet, afin de le doter d’équipements divers, répondant aux standards internationaux. Pour rappel, le projet de la pénétrante du port d’Oran, consiste en 3 sections, à savoir: la réalisation d’une liaison autoroutière reliant le port d’Oran et la 1ère rocade- sud, au niveau du carrefour Canastel (sur 8 km), la mise à niveau de la 1ère rocade-sud, entre le carrefour Canastel et l’échangeur de la RN 4 (sur 10 km) et la mise à niveau de la RN 4, de l’échangeur de la 1ère rocade-sud, jusqu’à la bretelle autoroutière d’Oran (sur 8 km).

Comportant 2 tranchées couvertes, un viaduc, 4 murs de soutènement et 2 échangeurs. Les trois objectifs principaux de ce projet, sont la réalisation d’une nouvelle route portuaire sur la Corniche-est d’Oran vers la 1ère et 2ème rocades, la fluidification de la circulation de poids lourds dans la zone urbaine de la ville d’Oran, en pleine expansion, ainsi que la création d’échanges rapides entre le port d’Oran et les limites de la wilaya, en passant par les 2 rocades et la bretelle autoroutière d’Oran. Cette autoroute de 26 km, sera réalisée également en complément de l’autoroute Est-ouest, pour desservir les pôles économiques, port d’Oran, les ZI de Béthioua et d’Oued Tlélat et impulser une dynamique économique à la région.

Fethi Mohamed