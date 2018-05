<span style='text-decoration: underline;'>Manque de moyens pour lutter contre les feux de forêts </span>:<br><span style='color:red;'>Le cri de détresse du DGF</span>

Le directeur général des Forêts Azzeddine Sekrane, a souligné hier, le manque d’agents forestiers comparativement à l’étendue de la superficie forestière, ainsi que le manque de moyens modernes d’intervention.

Intervenant hier, à l’émission l’invité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio algérienne, M. Sekrane a soulevé la problématique dont font face ses services à savoir le manque des moyens. Ainsi, cette situation alarmante face aux feux de forêts récurrents et un couvert végétal estimé à plus de quatre millions d’hectares. Ainsi, le directeur général des Forêts indiquera que les forestiers ne disposent pas de tous les moyens pour faire face, seuls, aux incendies qu’il explique par un déficit en matière de normes, mais également en moyens humains autrement plus importants. «Le secteur ne disposant que de 5.000 hommes pour gérer et protéger 4,3 millions de superficies boisées», a-t-il dit avant de rappeler également, le manque de moyens logistiques.

L’hôte de la Radio, a rappelé que 4600 forestiers seront équipés de combinaisons anti-feu pour une autoprotection et une intervention efficace ainsi que l’acquisition de 44 camions-citernes légers.

Le DGF a indiqué en outre, que le dispositif de lutte contre les feux de forêts vient d’être renforcé et adapté pour cette année, soulignant que quinze nouvelles colonnes mobiles seront mises à la disposition des unités d’intervention de la Protection civile. Sur ce sujet, l’interlocuteur a mis l’accent sur l’importance d’une coordination et d’une concertation pour la réussite de la campagne de prévention contre les incendies de forêts. Il a insisté sur l’impératif d’actualiser la législation nationale relative à la prévention des risques majeurs dont les incendies de forêts, promulguée en 2004 et de l’adapter aux évolutions enregistrées dans ce domaine.

Selon lui, il faut actualiser la législation nationale relative à la prévention des risques majeurs dont les incendies de forêts. Il a signalé également, que tous les dispositifs de lutte vont être réactivés sur la base d’une révision des différents textes les organisant, annonçant au passage l’utilisation de moyens de lutte héliportés de la Protection civile et l’utilisation de tenues spéciales de protection par les personnes chargées de la lutte anti-feu.

Alger: Noreddine Oumessaoud