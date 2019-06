<span style='text-decoration: underline;'>Un jeune retrouvé mort dans les rochers</span>:<br><span style='color:red;'>Le crime de Bousfer élucidé</span>

Les éléments de la police judiciaire de la sûreté de daïra d’Ain Türck ont réussi à élucider le crime de Bousfer survenu il y a seulement quelques jours et dont a été victime, un jeune de 31 ans, sauvagement assassiné.

En effet, le corps de la victime a été découvert la fin de la semaine passée au niveau d’une plage rocheuse dans la localité de Bousfer, daïra d’Ain Türck. Aussitôt alertés, les éléments de la protection civile se sont dépêchés sur les lieux où ils ont trouvé le cadavre vidé de son sang, portant des coups partout sur le corps et jeté sur les rochers. La protection civile était accompagnée de la police judiciaire ainsi que du médecin légiste qui a confirmé que la mort de la victime est due à des coups et blessures ayant entraîné sa mort. Le corps a été évacué vers la morgue de l’hôpital «Tami Medjber» d’Ain Türck, tandis qu’une vaste investigation a été déclenchée par la police de la sûreté d’Ain Türck, en étroite collaboration avec les services techniques de la police de la sûreté de wilaya. L’enquête ouverte a conduit à l’arrestation d’un mis en cause âgé de 36 ans et qui a avoué les faits en déclarant qu’une bagarre avait éclaté entre lui et la victime dans la nuit de mercredi à jeudi, reconnaissant avoir assigné des coups au niveau de tout le corps ainsi que la tête de son ami . L’auteur a confirmé avoir quitté les lieux en laissant derrière lui sa victime en vie. Il a été arrêté et conduit au commissariat pour une enquête préliminaire avant d’être présenté devant le parquet, aujourd’hui, pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort. L’Affaire suit son cours.

Fériel.B