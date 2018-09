Comme chacun le sait, le Croissant de Sig au passé glorieux, à force de jouer au feu à chaque saison, s’est retrouvé en division inférieure, qu’est la régionale une de la LRF Saida.

Ainsi, l’équipe phare de la cité des olives évoluera cette saison, dans ce palier, dit de l’enfer. Mais en principe, le club ne va pas hiberner longtemps dans cette division, puisque les responsables du club, et en particulier, le président, Rebahi Boubakar a cassé sa tirelire, pour renforcer l’équipe de joueurs chevronnés, et le maintien de l’entraineur, Mokhfi Dehilis, car ayant pour objectif principal de jouer l’accession. De ce fait, en prévision de la prochaine saison, dont le lancement du championnat est prévu prochainement, le groupe a entamé la préparation précocement, bien avant la majorité des équipes de la région, qui évoluent dans ce palier, et a bénéficié d’un stage bloqué de 10 jours à Mascara, qui de l’avis du président, a été une réussite à tous les niveaux. En témoignent les excellentes prestations, effectuées au cours des matchs de préparation. Ce qui veut dire, que l’équipe est prête, pour aborder la compétition en conquérante.

B. Berhouche