Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a acheminé lundi vers la Libye, sur instruction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 100 tonnes d’aides humanitaires constituées de denrées alimentaires et de médicaments.

Le coup d’envoi de cette troisième aide de solidarité au profit des populations libyennes vivant dans la région frontalière de Ghadamès a été donné à partir de l’Office du Complexe Olympique Mohamed-Boudiaf (Alger) par la présidente du CRA, Saïda Benhabiles. A cette occasion, Mme Benhabiles a précisé que l’aide, constituée de denrées alimentaires, d’eaux minérales, de médicaments, de couches et de groupes électrogènes octroyés par le Gouvernement algérien au peuple libyen, sera acheminée via un pont aérien militaire de l’aéroport de Boufarik, où trois (3) avions cargo ont été mobilisés par le commandement de l’Armée nationale populaire (ANP), vers In Amenas.