<span style='text-decoration: underline;'>CC Sig, auteur de deux victoires de suite</span>:<br><span style='color:red;'>Le Croissant se rassure</span>

Effectuant un parcours médiocre, en championnat de l’inter région ouest, au sein duquel le Croissant de Sig restait fébrile, tant à domicile, qu’à l’extérieur, ceci a contribué aux mauvais résultats, qui l’ont fait descendre dans la zone des relégables. Mais il semble, que pour cette phase « retour », l’équipe phare de la cité des olives a pris du mordant.

En témoignent ses deux victoires de suite, lors de la 16e journée à domicile devant le CRB Sfisef, et le week-end dernier, où les rouges sont parvenus, à revenir avec le plein de chez le WA Mostaganem. Ce qui fait, que ces six points ont fait remonter le club dans le classement, mais en zone des turbulences. Toutefois, le groupe s’est rassuré, puisque en chœur, et en présence de la presse, les joueurs au cours de la reprise des entrainements, ont promis de rester sur cette dynamique de bons résultats, pour assurer le maintien du club, d’autant, que le président, Rebahi Boubakar va mettre la main à la poche, pour leur octroyer comme promis, une coquette prime de match. Et en cette occasion, le patron du club, Rebahi Boubakar s’est exprimé, sur la situation de son club, que chacun dans son entourage, prédestinait à la descente en division inférieure. Ce qui serait une catastrophe pour ce grand club, au passé historique. Car c’est impensable, de voir le Croissant évoluer en division de la régionale une. En toute sincérité, je dirai que je n’avais à aucun moment perdu confiance en mes joueurs, qui malgré leur volonté de bien faire, se faisaient piéger au cours de matchs, largement à notre portée, sans oublier les erreurs d’arbitrage, qui nous ont privé de bons résultats. Mais grâce à Dieu, les résultats commencent à suivre. Nos deux victoires de suite le prouvent aisément, car battre Sfisef et le WAM chez lui, n’est pas donné à toutes les équipes. Donc, je pense que mon équipe a provoqué ce déclic, tant attendu, qui arrive au bon moment. Car maintenant, il n’est plus question de perde des points, pour assurer le maintien. Je profite de l’occasion pour lancer un appel pressent, au premier magistrat de la wilaya de Mascara, pour lui demander d’aider le club, qui n’est debout, que grâce à l’apport de mon propre argent ».

B. Berhouche