<span style='text-decoration: underline;'>Après 7 années d’absence </span>:<br><span style='color:red;'>Le CRT retrouve le stade Embarek Boucif</span>

Après plus de sept années d’absence de son stade fetiche Embarek Boucif, le Chabab de Témouchent va retrouver son antre pour le compte de cette saison 2019/2020 où le club et les supporters ne gardent que de bons souvenirs.

En effet, la commission d’homologation des terrains était sur place au stade Embarek Boucif ce lundi 26 août pour faire une évaluation des travaux entrepris au sein de cette infrastructure pour éventuellement procéder à l’homologation dudit stade après la levée de toutes les réserves. Toutes les parties étaient présentes ce lundi au stade et même le Président de l’APC s’y trouvait pour répondre au cas d’autres contraintes de la disponibilité de son institution à parer à d’autres recommandations pouvant surgir. En fin de compte, tout s’est déroulé dans une bonne ambiance avec un contrôle au peigne fin de tous les coins et recoins du stade et une séance de travail tenue au siège de la ligue de football de la Wilaya où tout a été déballé pour en de compte aboutir à la décision et celle que tous les supporters attendaient, celle de l’homologation du stade Embarek Boucif. Une nouvelle qui a réjoui plus d’un à Témouchent avec cette réouverture du stade où la formation du Chabab est appelée à disputer ses matches de championnat de DNA cette saison. Il est utile de rappeler, que cette décision a été prise après que le stade ait connu de grands travaux d’aménagement, tout comme la pose d’une nouvelle pelouse toute verdoyante et donnant au stade l’image d’un renouveau. C’est donc chose faite maintenant après cette homologation qui a tenu en haleine tous les sportifs en général et les fans du Chabab qui tous ont retenu leur souffle avant l’annonce de la bonne nouvelle. Oui, le souffle était retenu du moment que même le second stade celui du complexe Oucief Omar, lui aussi fait l’objet de réserves d’où cette menace pour le CRT de ne pouvoir jouer sur aucun stade à Témouchent. Ce terrain d’Embarek Boucif reste mythique et celui qui a vu défiler toutes les anciennes générations du Chabab, du Zidoria et de l’USMT, reste celui de l’histoire du football à Témouchent et celui de tous les bons souvenirs. En attendant la date du 14 septembre qui va marquer le début de ce championnat 19/20 et la réception de l’équipe de Safa El Khémis pour la journée inaugurale contre le CRT, la patience risque d’être….longue.

En attendant, vivement la reprise.

Sabri Nadjib