<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1 Mobilis de football (14ème journée)</span>:<br><span style='color:red;'>Le CSC en quête de rachat, faux-pas interdit pour le CRB</span>

La 14e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football prévue à partir de vendredi, sera marquée par le derby de l’Est entre le champion sortant le CS Constantine et le DRB Tadjenanet, alors que la lanterne rouge le CR Belouizdad est condamné à endiguer la série noir à l’occasion de la réception du MO Béjaia, très fébrile en déplacement.

Le CSC (8e, 15), dont l’entraineur Abdelkader Amrani a jeté l’éponge mardi soir à l’issue du match nul concédé à la maison face au MC Oran (0-0), tentera de relever la tête et surtout renouer avec la victoire, lors de l’accueil du DRB Tadjenanet (14e, 10 pts). Le CSC, dont la dernière victoire remonte à la 7e journée (à domicile face au Paradou AC 2-0, ndlr), devra l’emporter pour ne pas être distancé davantage par le peloton de tête, alors que Difaâ, tenu en échec par l’AS Ain M’lila (0-0), est appelé à réagir pour amorcer sa mission de sauvetage. L’ES Sétif (3e, 21 pts), vainqueur lundi en déplacement face à son voisin du CABB Arreridj (2-1), accueillera dans son jardin du 8-mai l’accrocheuse formation de la JS Saoura (4e, 19 pts), invaincue lors des six derniers matchs. Un match qui s’annonce indécis entre deux équipes qui aspirent à rester coller aux trousses du leader l’USM Alger (26 pts). Le Paradou AC (9e, 14 pts), auteur de quatre points lors des deux derniers matchs, aura à c£ur de confirmer son redressement à domicile face à l’AS Ain M’lila (11e, 13 pts), alors que le CABB Arreridj, dirigé par le nouvel entraineur Dziri Billel, se rendra dans la capitale du Titteri pour défier l’Olympique Médéa (11e, 13 pts), qui a également enregistré l’arrivée d’un nouveau coach à savoir Taoufik Rouabah. L’O.M, dont les résultats à domicile ne plaident pas en sa faveur, doit rester vigilant face à une équipe du CABBA en quête d’un bon résultat . Le CR Belouizdad, bon dernier avec 7 points seulement, n’aura plus droit à l’erreur, lors de la réception du MO Béjaia (9e, 14 pts). Un match déjà décisif pour les joueurs de l’entraineur Lotfi Amrouche dans la quête de leur maintien. Cette 14e journée se poursuivra lundi prochain avec un match au menu : MC Oran – USM Alger (17h00), avant de se clôturer avec les deux derniers rendez-vous prévus le lendemain : JS Kabylie – NA Husseïn-Dey (17h45) et MC Alger – USM Bel-Abbès (18h00)

En marge du déroulement de la 14e journée, le week-end sera également marqué par le choc USM Alger – JS Kabylie vendredi au stade Omar-Hamadi (17h45) en mise à jour de la 13e journée.

Un rendez-vous qui intervient sur fond de polémique et les déclarations «incendiaires» du président de la JS Kabylie Chérif Mellal, qui a contesté violemment la décision prise par la LFP de décaler cette affiche avant de la reporter puis la reprogrammer au vendredi. Mellal n’a pas hésité à tirer à boulets rouges sur le président de la LFP Abdelkrim Medouar, l’appelant à démissionner de son poste. Il a également chargé le directeur général de l’USMA Abdelhakim Serrar. Le président kabyle a été convoqué pour la prochaine séance de la commission de discipline prévue le 12 novembre 2018 pour ses « déclarations publiques en violation de l’obligation de réserve, et outrage et atteinte à la dignité et à l’honneur d’un membre de la Ligue professionnelle».